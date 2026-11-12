Pernambucano Johnny Hooker vence Grammy Latino 2026 de Melhor Canção em Língua Portuguesa

Cantor foi premiado pela música "Viver e Morrer de Amor na América Latina", parceria com Ney Matogrosso

O cantor pernambucano Johnny Hooker (Reprodução/Redes Sociais )

O cantor pernambucano Johnny Hooker venceu o Grammy Latino 2026 na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa com a música “Viver e Morrer de Amor na América Latina”, parceria com Ney Matogrosso. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (12), durante a cerimônia de pré-premiação da 27ª edição do evento, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Em seu discurso, o artista dedicou a conquista a sua terra natal. “Isso aqui é pra Recife. Isso aqui é pra Pernambuco. Viva a América Latina, livre, soberana e democrática”, afirmou.

Hooker homenageou ainda os jovens músicos brasileiros, em especial os nordestinos e os artistas queer.

"Eu queria dedicar esse prêmio a todos os jovens artistas do Brasil. Especialmente os artistas do Nordeste. Especialmente os artistas Queer. Sejam perigosos, ousados, rebeldes, provocadores. Não deixem que a violência do mundo endureça o coração de vocês. E sonhem. Porque sonhos movem montanhas e eu sou a prova viva disso", declarou.

A edição de 2026 também teve outro pernambucano entre os vencedores. O pianista Amaro Freitas conquistou o Grammy Latino ao lado de Criolo e Dino d’Santiago na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira, pelo trabalho “Criolo, Amaro e Dino”.











Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

A pré-cerimônia começou às 17h e, apesar de concentrar a entrega da maior parte dos troféus da edição, não é televisionada. A cerimônia principal está prevista para as 22h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

No Grammy Latino 2026, concorrem gravações lançadas entre 1º de julho de 2025 e 31 de maio deste ano. Única brasileira indicada na categoria geral de Álbum do Ano, Anitta disputa o prêmio com o disco 'EQUILIBRUM', anunciado durante a premiação principal.