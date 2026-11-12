Grammy Latino 2026: pernambucano Amaro Freitas vence premiação; veja demais ganhadores
Ao lado do cantor Criolo e do músico Dino d’Santiago, o pianista pernambucano Amaro Freitas venceu o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira
Publicado: 12/11/2026 às 19:00
Ao lado do cantor Criolo e do músico Dino d’Santiago, o pianista pernambucano Amaro Freitas venceu o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira. (Divulgação)
Pernambuco já tem motivos para comemorar a 27ª edição do Grammy Latino antes mesmo da festa principal: ao lado do cantor Criolo e do músico Dino d’Santiago, o pianista pernambucano Amaro Freitas venceu o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira com a obra 'Criolo, Amaro e Dino'.
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A cerimônia oficial está prevista para as 22h (horário de Brasília) desta quinta-feira (12), com transmissão ao vivo. Contudo, a maior parte das categorias com artistas brasileiros e em língua portuguesa começou a ser decidida às 17h, durante a Premiere, evento que antecede a gala principal. A pré-cerimônia não conta com exibição na TV e concentra a maioria dos troféus da edição.
No Grammy Latino 2026, concorrem gravações lançadas entre 1º de julho de 2025 e 31 de maio deste ano. Única brasileira indicada na categoria geral de Álbum do Ano, Anitta disputa o prêmio com o disco 'EQUILIBRUM', anunciado durante a premiação principal.
Confira a lista de brasileiros vencedores do Grammy Latino 2026:
- Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira: Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago – Criolo, Amaro e Dino
- Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa: Emicida – Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores
- Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa: Urias – Carranca
- Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa): Eli Soares – Betel (Ao Vivo)