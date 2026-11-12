Gerlane Lops homenageia Arlindo Cruz em show na sede do Galo da Madrugada, neste sábado (14)

A apresentação é um esquenta para o espetáculo do dia 20 de dezembro, no Dona Lindu. (Foto: Aramis Freitas/Divulgação)

Neste sábado (14), a partir das 18h, Gerlane Lops vai ocupar o palco da sede do Galo da Madrugada com o show "Gê Canta Arlindo", homenageando Arlindo Cruz com músicas como "Meu Lugar, Ainda é Tempo Pra Ser Feliz" e "O Show Tem Que Continuar". Hits próprios, como "Da Branca" e "Obá Obá", também estarão no repertório. A apresentação é um aperitivo para o espetáculo que ela fará no dia 20 de dezembro, no Dona Lindu.

“Eu comecei na percussão, tocando cajón [instrumento afro-peruano em formato de caixa de madeira] e fiquei nessa por cerca de dez anos”, recorda sobre o início da trajetória, em 1996. "Montei minha própria orquestra de rua, a Orquestra Cultural de Olinda. Depois, viramos uma banda de baile. Foi aí que decidi me tornar cantora, quando estudei canto e me transformei em Gerlane Lops durante o Canta Nordeste”, recorda.

A artista destaca a importância de respeitar o tempo. "Mais do que o título de sambista, acho que consigo ser a voz e a intérprete da minha terra. Ser intérprete me deixou mais forte e foi o que me trouxe até aqui, além da felicidade de fazer música", afirma. "Tenho 17 anos de Galo da Madrugada, puxando trio. Fui homenageada pelo Carnaval do Recife, em 2019, defendendo o samba. Abrimos espaço, principalmente para muitas mulheres que fazem samba em Pernambuco. Foi importante a minha entrada, bem como a permanência de pessoas que fazem samba há 50 anos, como Luiza Pérola e nosso mestre Belo Xis", festeja Gerlane.

