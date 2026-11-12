Com pernambucanos indicados, Grammy Latino acontece nesta quinta (12); saiba onde assistir ao vivo

Cerimônia acontece nesta quinta-feira (12), em Las Vegas, com Lenine, Amaro Freitas, João Gomes, Johnny Hooker e a trilha de "O Agente Secreto" na disputa pelos troféus

João Gomes, O Agente Secreto e Lenine estão entre os indicados do Grammy Latino 2026. (Fotos: Reprodução/Redes Sociais; Divulgação e Tainá Cavalcante)

As estrelas da música latina se reúnem nesta quinta-feira (12) em Las Vegas para a 27ª edição do Grammy Latino, a premiação que homenageia o que há de melhor na música em espanhol e português.

À frente da disputa está o compositor mexicano Édgar Barrera, com dez indicações, seguido pela cantora colombiana de reggaeton Karol G, a estrela espanhola Rosalía, a dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso e o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler — todos empatados com sete chances cada de levar para casa um gramofone da Academia Latina da Gravação.

Barrera, que concorre este ano ao prêmio de melhor produtor, além de ser reconhecido por suas colaborações com estrelas como Karol G e Carín León, detém o recorde de maior número de indicações ao Grammy Latino: 82.

Com 29 prêmios conquistados, ele é o artista mais premiado da história da cerimônia, título que divide com o porto-riquenho Residente.

A espanhola Rosalía disputará a categoria Álbum do Ano com seu novo trabalho Lux (Complete Works), além de concorrer em Gravação do Ano e Canção do Ano com a faixa "La Perla", interpretada em parceria com o grupo Yahritza y Su Esencia. Nas três categorias mais importantes da noite, ela enfrentará a colombiana Karol G, indicada com o álbum Tropicoqueta, e a dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso, que concorre com o trabalho Free Spirits.

O uruguaio Jorge Drexler também concorre nas três categorias com seu álbum Taracá e a canção "¿Cómo se ama?".

A cantora e compositora mexicana Silvana Estrada recebeu seis indicações, assim como a chilena Mon Laferte.

Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso, a venezuelana Maye e o mexicano Macario Martínez estão entre os concorrentes ao cobiçado prêmio de Artista Revelação.

Pernambuco no Grammy Latino

Entre candidatos de países falantes de línguas latinas do mundo todo, alguns pernambucanos estão no páreo pelos seus trabalhos em diversos segmentos musicais.

Entre eles estão o cantor Lenine e o pianista Amaro Freitas, que concorrem na categoria de Melhor Disco de MPB ou Música Afro Portuguesa Brasileira. O primeiro entra na disputa como álbum “Eita”, lançado em novembro do ano passado, enquanto que o segundo concorre com “Criolo, Amaro e Dino”, lançado em janeiro deste ano, celebrando sua parceria com o rapper paulista Criolo e o músico português Dino D’Santiago. Na mesma categoria ainda estão Zé Ibarra, Bia Ferreira e Pedro Emílio.

O trio formado por Amaro ainda luta por um troféu na categoria de Melhor Canção de Língua Portuguesa, com “No Vento de Nós”. A faixa concorre com trabalhos gravados por Urias, Marisa Monte, Rosalía e Carminho, além do também pernambucano Johnny Hooker, em parceria com Ney Matogrosso, na música “Viver e Morrer de Amor na América Latina”.

Aclamado em diversas premiações de cinema, o filme “O Agente Secreto” também concorre à categoria de Melhor Música para Mídias Visuais do Grammy Latino pela sua trilha sonora original, composta pelos músicos pernambucanos Matheus Alves e Tomaz Alves Souza. O trabalho disputa com as trilhas das séries “Amor Animal” (Prime Video), “As Mortas” (Netflix), “A Casa dos Espíritos” (Prime Video) e “Menem” (Prime Video).

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto Dominguinho, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, concorre à categoria de Música de Raízes em Língua Portuguesa, da qual saiu vencedor no ano passado. Desta vez, o trio leva a segunda edição do projeto para concorrer com álbuns da portuguesa Carminho e dos brasileiros Juliana Linhares, Psirico e Zaynara.

Onde assistir o Grammy Latino

A MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA), recebe nesta quinta-feira (12) a 27ª edição do Grammy Latino.

No Brasil, o público acompanha a premiação a partir das 17h, com a transmissão da Première, etapa preliminar que anuncia os vencedores das categorias em língua portuguesa, diretamente no canal do Grammy Latino no YouTube. Mais tarde, às 21h, o Multishow exibe um compacto com os melhores momentos dessa fase inicial.

Às 22h, a cerimônia principal entra no ar ao vivo pelo Canal BIS e pelo Globoplay, que disponibiliza o sinal gratuitamente mesmo para quem não é assinante da plataforma. A transmissão mostra a entrega dos principais troféus e as performances musicais da noite.

A cobertura se estende até sexta-feira (13), quando a TV Globo leva ao ar um programa especial comandado por Kenya Sade. Exibida logo após o Globo Repórter, a atração reúne os destaques do evento e os bastidores da participação dos artistas brasileiros na premiação.

