Em campanha para o Oscar, 'Os Arcos Dourados de Olinda' ganha sessão especial no Cine São Luiz

Curta pernambucano selecionado para mais de 100 festivais e com 65 prêmios acumulados no Brasil e no exterior terá uma exibição neste domingo (15), às 14h, com a presença do diretor, equipe e convidados

Curta pernambucano 'Os Arcos Dourados de Olinda' foi selecionado para mais de 100 festivais e com 65 prêmios acumulados no Brasil e no exterior terá uma exibição neste domingo (15), às 14h, com a presença do diretor, equipe e convidados. (Divulgação)

Neste domingo (15), às 14h, o Cinema São Luiz vai receber a sessão especial “Para Sua Consideração: Os Arcos Dourados de Olinda”, dedicada ao curta-metragem pernambucano que atualmente disputa uma vaga entre os indicados ao Oscar 2027 na categoria Melhor Curta-Metragem Documentário.

A sessão contará com a presença de Douglas Henrique, diretor do filme, e da equipe, além da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e de diversos convidados. Após a exibição, haverá um debate com o público.

O curta retorna ao estado após construir uma trajetória intensa no circuito cinematográfico brasileiro e internacional. Ao longo de um ano de circulação, "Os Arcos Dourados de Olinda" alcançou a marca de 100 seleções em festivais e 65 prêmios nacionais e no exterior, consolidando-se como o curta-metragem brasileiro mais premiado do ano.

A sessão acontece em um momento decisivo para a trajetória do filme, já que a primeira etapa de votação para a categoria de Curta Documentário do Oscar ocorre entre 7 e 11 de dezembro de 2026. Nessa fase, os membros elegíveis da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas votarão para definir uma lista de 15 filmes pré-selecionados, conhecida como 'shortlist'.

O anúncio está previsto para 15 de dezembro. Posteriormente, os integrantes do núcleo de documentário da Academia escolherão os cinco títulos que disputarão efetivamente a estatueta. A divulgação dos indicados ao Oscar 2027 está marcada para 21 de janeiro.

"Os Arcos Dourados de Olinda" mostra a cidade do título como palco de uma guerra fria tardia entre a primeira prefeita comunista do Brasil e o primeiro McDonald's.