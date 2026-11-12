Tuca Andrada rebate João Gomes após resposta do cantor: "Você está se fantasiando de vaqueiro"

Em vídeo publicado na noite de terça-feira (10), Tuca Andrada declarou conhecer a realidade nordestina e explicou o que quis dizer com seu comentário

Tuca Andrada rebateu João Gomes após resposta do cantor: "Você está se fantasiando de vaqueiro" (Reprodução/Redes Sociais)

O ator recifense Tuca Andrada voltou a falar sobre João Gomes após polêmica envolvendo as roupas usadas pelo cantor. No X, Tuca havia comparado os figurinos do vocalista com fantasias. O comentário foi respondido por João Gomes, que usou as redes sociais para defender suas raízes.

Em vídeo publicado na noite de terça-feira (10), Tuca Andrada declarou conhecer a realidade nordestina e explicou o que quis dizer com seu comentário. “Quando eu falei que você se fantasiava de vaqueiro, João, é porque eu acho que você é um cantor. Pelo menos eu sempre soube que você era um cantor. Se você é um cantor e você se veste como um vaqueiro, você está fantasiado de vaqueiro. Você não é um vaqueiro”, afirmou.

“Não importa se seu avô, seu pai, seu tataravô, seu bisavô foram vaqueiros, você não é. Você é um cantor. Então você está se fantasiando de vaqueiro. O que eu acho ótimo, porque você leva a cultura nordestina para muitos lugares do Brasil e para o mundo”, continuou.

Tuca Andrada mencionou, ainda, outros exemplos de artistas que também se “fantasiavam”, como Chico Science, vestido de caboclo de lança, e Alceu Valença, que, segundo o ator, “vez por outra usa alguma coisa que remete ao folclore nordestino ou um personagem nordestino”.

“O próprio Gonzagão usava isso, usava o gibão, o chapéu de couro. Dominguinhos também. Gibão, chapéu de couro, perneira, isso tudo é para proteção de uma pessoa que trabalha com boi ou com vaca, com gado, que vai entrar na caatinga. Porque, como você sabe, você é um bom conhecedor, a caatinga tem muito espinho, muita planta que é muito feroz, que pode te machucar, então isso é uma maneira de se protegerem. Não é porque você usa isso que você é um vaqueiro, então você está fantasiado de vaqueiro”, disse.

Tuca Andrada também esclareceu não ter falado sobre o posicionamento político de João Gomes: “Não me interessa. Se seu posicionamento fosse para um lado ou para o outro, aí eu teria alguma coisa a dizer. Mas como foi para nenhum, você preferiu ficar mudo, ok, é um direito que você tem”.

“Outra coisa, eu espero sinceramente que você se cure dessa depressão. A depressão é uma doença horrível, terrível. Eu conheço pessoas perto que sofrem depressão. É muito complicado isso. Eu jamais faria piada com isso e não quero que façam piada com isso. Agora, se você se sentiu ofendido, paciência, mas desculpa, você é um cantor, não é um vaqueiro e você entra no palco fantasiado de vaqueiro. Parabéns por levar a cultura pernambucana tão longe”, completou.

A discussão começou no último domingo (8), quando Tuca Andrada questionou, em publicação feita na rede social X, os figurinos usados pelo cantor. “Quando vejo João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães”, escreveu.

Na noite de terça-feira (10), João Gomes respondeu ao ator, questionando o comentário e enaltecendo suas raízes. “Meu irmão, velho, isso é fantasia de quê? Eu me fantasio de quê, meu irmão? Você tá doido, velho. (...) Isso não é fantasia não, velho, isso é gibão, isso é uma perneira, isso é um guarda-peito. E esse couro é muito valioso”, disse em vídeo publicado no Instagram.

João Gomes falou ainda sobre a necessidade de valorizar a herança cultural de sua família: “Você sabe quem são meus tios, minha família. Você sabe como é meu nome, pelo menos, velho? Meu nome é João Fernando. Fernando de um grande vaqueiro, que foi meu tio. Lá em Serrita, em Pernambuco, onde eu nasci, velho. Eu faço a Festa do Vaqueiro de Couro todo ano, que é para isso não morrer”, finalizou João.

