Murilo Gun se apresenta no REC'n'PLAY 2026 com projeto criado a partir de IA

Com inteligência artificial na criação musical, Murilo Gun estreia o projeto "Gunzito" no Recife, nesta quinta-feira (12), dentro da programação do REC’n’PLAY 2026

Humorista e empresário pernambucano Murilo Gun estreia na música com o projeto "Gunzito" (Foto: Divulgação)

A pernambucanidade é o motor onde a Murilo Gun opera em voltagem máxima. Em sintonia com a terra do manguebeat, ele inova, renova e cria a todo instante. Isso ajuda a explicar sua trajetória camaleônica, que engloba humor, palestras, educação e, mais recentemente, música.

Não se trata, porém, de um artista no sentido convencional, como cantor ou instrumentista. Com o auxílio da inteligência artificial (IA), Gun desenvolveu esboços das faixas que deram origem ao projeto “Gunzito”, apresentado pela primeira vez no Recife nesta quinta-feira (12), dentro da programação do REC’n’PLAY 2026, no Palco Recife Cidade da Música.

Mais de um ano depois de trazer a palestra-espetáculo “Fé no Flow”, na qual entrelaça humor e autoconhecimento, ele volta à cidade para explorar um território completamente novo em sua carreira. “Até eu me assusto comigo mesmo”, brinca o empresário em entrevista exclusiva ao Diario.

“Em outros projetos, eu fazia praticamente tudo sozinho. Tinha uma equipe, mas a maior parte do trabalho dependia de mim. Agora, tenho oito pessoas comigo, cada uma com um papel muito importante. Estou vivendo pela primeira vez uma experiência artística verdadeiramente coletiva”, celebra.

O hábito de produzir músicas com inteligência artificial para enviar aos amigos acabou tomando uma dimensão que Gun talvez não imaginasse inicialmente. A tecnologia passou a ocupar um espaço cada vez maior em suas experiências criativas.

“Eu tinha as ideias, escrevia as letras e mandava para a IA. Por exemplo, escrevia uma letra e pedia um forró. A ferramenta transformava aquela letra em uma música cantada naquele estilo”, conta. Para organizar os testes e acompanhar a recepção do público às composições, ele criou o gunzito.com. O site reúne diferentes versões das faixas, que já ultrapassam 160 mil reproduções.

Em “Fé no Flow”, Murilo Gun já recorria à experiência musical para integrar o espetáculo, mas esbarrava em uma limitação: a dificuldade de encontrar faixas com duração adequada às apresentações. Fiel ao seu espírito inventivo, enxergou na tecnologia uma possibilidade de contornar o problema. Ele refuta a ideia de que a inteligência artificial empobrece o processo criativo.

“Não sei criar uma música musicalmente e não sei tocar os instrumentos necessários para fazer um arranjo. Preciso chamar outras pessoas para realizar essa parte do trabalho. Mas consigo experimentar possibilidades, testar caminhos e chegar com uma ideia mais desenvolvida para esses profissionais”, argumenta.



O recurso, portanto, não substitui o trabalho dos músicos. As composições geradas funcionam como esboços, posteriormente arranjados e executados ao vivo por uma banda de nove integrantes, que reúne nomes como Hugo Rafael, vocalista do Sambô, e Daniel Weksler, baterista do NX Zero.

Murilo Gun participa do espetáculo à sua maneira, sem a obrigação de cantar ou tocar instrumentos. “Há dois cantores e, em alguns momentos, nem preciso fazer nada. Posso simplesmente ficar no palco e acompanhar o trabalho dos outros músicos”, afirma. A direção musical é do maestro Hamilton de Oliveira e supervisão artística de Márcio Ballas.

Entre reflexões filosóficas e humor, “Gunzito” se apresenta como uma “big band filosófica-cômica”, com 12 números divididos nos blocos “O Mundo”, “O Outro” e “Eu”. A diversidade também marca a sonoridade do projeto, que passeia por reggae, pop, axé, rap, maracatu, sertanejo, brega, rock e forró. Um dos destaques do repertório é a faixa “Pernambuco Pensa Grande”.

A partir de referências históricas e afetivas, Gun brinca com a fama de um povo que nunca teve receio de sonhar grande. “Não queria fazer apenas uma homenagem convencional. Queria trazer acontecimentos que muitas pessoas daqui nem conhecem e transformá-los em música”, justifica.