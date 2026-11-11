Morre Stacy Keach, ator de ‘Prison Break’ e ‘Mike Hammer’, aos 85 anos

Ator sofreu um ataque cardíaco enquanto se apresentava no palco, em Chicago, em 2017

Stacy Keach interpretou o pai de Matt LeBlanc em 'Man with a Plan' (Reprodução/Redes sociais)

O ator americano Stacy Keach, conhecido por interpretar personagens em produções como Prison Break, Mike Hammer e O Legado Bourne, morreu nessa terça-feira (10), aos 85 anos. A informação foi confirmada pela esposa, Malgosia Tomassi Keach, em comunicado.

O artista morreu em casa, na cidade de Magdalenka, na Polônia, após enfrentar problemas cardíacos. Segundo a mulher, ele passou por "uma longa e difícil batalha contra uma grave doença cardíaca e insuficiência cardíaca".

Com uma carreira que atravessou televisão, cinema e teatro, Keach conquistou reconhecimento por sua interpretação do detetive particular Mike Hammer, personagem criado pelo escritor Mickey Spillane. O ator também recebeu um Globo de Ouro por viver o escritor Ernest Hemingway em Hemingway, uma minissérie de televisão.

Em 2017, ele sofreu um ataque cardíaco enquanto se apresentava no palco, em Chicago. Na ocasião, participava de Pamplona, espetáculo teatral em que interpretava Hemingway. O episódio levou ao cancelamento da temporada.

Carreira entre Shakespeare e a televisão

Embora tenha ficado conhecido por trabalhos na televisão, Stacy Keach também construiu uma trajetória importante nos palcos. O ator interpretou personagens de Shakespeare, como Hamlet, Ricardo III e Rei Lear, além de participar de montagens da Broadway.

Entre os trabalhos teatrais estão Indians, que lhe rendeu uma indicação ao Tony por sua interpretação de Buffalo Bill, The Kentucky Cycle e Other Desert Cities. Também protagonizou uma turnê nacional de Frost/Nixon, no papel do ex-presidente americano Richard Nixon.

No cinema, participou de produções como American History X, ao lado de Edward Norton, O Legado Bourne e Roadgames. Também integrou o elenco de Children of the Corn e Class of 1999.

Em 2025, voltou a chamar atenção com uma participação em Jay Kelly, interpretando o pai do personagem vivido por George Clooney.

Em entrevista à revista New York, em 2012, o ator explicou que a diversidade de personagens era uma escolha consciente, mesmo que isso tivesse consequências para sua trajetória profissional.

"Meu objetivo era ter uma seleção de papéis a mais variada possível. Provavelmente isso prejudicou minha carreira", afirmou. Na mesma conversa, completou: "Minhas escolhas tiveram um custo. Mas pude interpretar Hamlet, Ricardo III e Rei Lear, e eu não abriria mão disso por nada."

Prisão e luta contra a dependência química

Um dos episódios mais difíceis da vida de Stacy Keach aconteceu em 1984, quando foi preso no aeroporto de Heathrow, em Londres. O ator tentou entrar no país com aproximadamente 37 gramas de cocaína escondidos na bagagem. Sua secretária também foi detida.

Condenado a nove meses de prisão, ele cumpriu seis meses na Prisão de Reading, na Inglaterra. Anos depois, relatou a experiência na autobiografia All in All: An Actor's Life On and Off the Stage, lançada em 2013.

"Quando li minha sentença - nove meses de prisão - senti como se alguém tivesse me chutado na virilha com chuteiras de chumbo", escreveu. Em outro trecho, definiu o episódio como "o momento mais baixo da minha vida".

Durante o período em que esteve preso, recebeu cartas de apoio de artistas como Gregory Peck, Burt Reynolds, Roger Moore e Al Pacino. Também relatou que a experiência o levou a repensar sua relação com as drogas.

Depois de deixar a prisão, Keach passou a falar publicamente sobre dependência química. Participou do documentário televisivo High on the Job e prestou depoimento a uma comissão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, na qual contou como desenvolveu dependência de cocaína nos anos 1970.

"Não há prisão maior do que depender de uma substância química para existir", declarou na ocasião. Posteriormente, também levou sua experiência a universidades e centros de reabilitação.

Retorno à televisão e últimos trabalhos

A retomada da carreira aconteceu em 1985, com o telefilme Intimate Strangers, ao lado de Teri Garr. Na sequência, voltou a interpretar Mike Hammer em The Return of Mickey Spillane's Mike Hammer. A série protagonizada pelo personagem, que havia ficado suspensa durante o período de sua prisão, chegou à programação da CBS na temporada 1986-87.

Anos depois, entre 2005 e 2007, integrou o elenco de Prison Break, no papel de um diretor de presídio. Para construir o personagem, contou que buscou inspiração no responsável pela unidade onde ficou detido na Inglaterra, a quem descreveu como alguém compassivo e interessado na reabilitação dos presos.

Nascido em Savannah, no estado americano da Geórgia, Stacy Keach era filho de atores e estudou inglês e artes dramáticas na Universidade da Califórnia em Berkeley. Também frequentou a Escola de Teatro de Yale e a Academia de Música e Arte Dramática de Londres, como bolsista do programa Fulbright.

O ator foi casado quatro vezes e deixa a esposa, Malgosia Tomassi Keach, e os filhos Shannon e Karolina.