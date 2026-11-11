Público rechaça representação nordestina da nova novela das seis; especialista analisa reação

Ao Diario, a pesquisadora de novelas Cecília Almeida reflete razões do impacto viral das reações ao lançamento de 'Lá Na Minha Terra', novela da TV Globo que virou um dos maiores assuntos da semana

Caracterização de Lina (Arianne Botelho), filha de Rosenda, tem sido uma das mais questionadas pelos internautas (Divulgação/Globo)

Dentre tantas coisas que se alteram em décadas de teledramaturgia brasileira, a representação do Nordeste segue, quando pouco, um calcanhar de Aquiles. Com a estreia controversa da nova novela das seis da TV Globo, “Lá Na Minha Terra”, que foi ao ar na última segunda (9), o assunto voltou à tona e se tornou o tópico principal de discussão no entretenimento nacional, com artistas e criadores de conteúdo viralizando críticas à abordagem visual, às caracterizações e à narrativa.

A trama principal gira em torno de Rosenda (vivida por Dira Paes), pecuarista que vive na fictícia Lavra Seca e cria sozinha os cinco filhos desde o desaparecimento do marido, Severino (Daniel de Oliveira), que foi para São Paulo. A protagonista decide viajar até o Sudeste para obter respostas e descobre que o homem agora é um empresário, que mudou de nome e está casado com Ismália (Camila Morgado), com quem tem uma filha.

O escritor paulista Mário Teixeira possui longa e ativa carreira na televisão desde os anos 1990, mas vem consolidando um padrão questionável nesse horário da emissora. São de sua autoria, por exemplo, as novelas “Mar do Sertão” (2022) e “No Rancho Fundo” (2024), tematicamente idênticas a “Lá Na Minha Terra” e igualmente problematizadas por recorrerem a estereótipos da iconografia dita nordestina. Sendo este o terceiro projeto consecutivo de Teixeira na mesma orientação, o público de todos os estados do Nordeste tomou conta das redes sociais nos últimos dias para discutir o tratamento generalista e obsoleto do material.

Impressiona que, mesmo em 2026, a polêmica siga martelando algumas teclas persistentes — e, evidentemente, o problema vai muito além de “Lá Na Minha Terra” em particular. Nestas ficções, a região não é a segunda mais populosa do Brasil e não possui nove estados com suas múltiplas distinções; ela é, na verdade, uma grande extensão territorial exótica, seca e ardente, povoada de figuras pitorescas, cheia de um humor ‘típico’ e presa em um tempo de, pelo menos, um século atrás.

Nomes fictícios como Canta Pedra, Lasca Fogo e, agora, Lavra Seca dão conta de ilustrar caricaturas que mal encontram reflexo até na literatura de cordel hoje em dia (personagens correndo atrás de cabras, andando a cavalo, portando garrafas de cabaça, falando com sotaques exageradamente cantados e com fotos na parede que mais parecem antiquários).

O debate tomou uma proporção tão grande que até canais oficiais, como as redes sociais da Prefeitura do Recife, fizeram postagens enaltecendo a variedade, a riqueza e o desenvolvimento da região. O Diario conversou com a pesquisadora Cecília Almeida, que integra o Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva (OBITEL) e destacou o contexto político que ajuda a compreender a reação tão intensa ao lançamento da produção.

“Desde as chamadas, havia uma sensação de repetição desses clichês: a luz amarelada para representar o Nordeste, enquanto São Paulo aparece cheia de vida e oportunidades; as roupas e cabelos nordestinos com cara de artefatos de época, em contraste com a modernidade da cidade. Mas não podemos esquecer que acabamos de passar por uma eleição que mobilizou todo o país e, principalmente, foi um momento em que toda essa imagem nordestina assumiu o centro da conversa”, enfatizou Cecília. “As pessoas estão ainda muito envolvidas nesse sentido, bem mais do que estavam no lançamento de novelas como ‘Mar do Sertão’ e ‘No Rancho Fundo’, entre outras”.

A especialista apontou também que, apesar de vários avanços em diferentes representações (sobretudo de raça, gênero e sexualidade), a questão regional ainda demonstra sérias dificuldades de progredir. “É difícil lembrar de uma novela ambientada em um dos estados do Nordeste que fuja da temática do Sertão, da seca, da imigração. E, nessa temática, as produções que mais avançam estão nas plataformas de streaming, como ‘Cangaço Novo’ e ‘Guerreiros do Sol’”, destacou.

Ainda de acordo com a análise de Cecília, o impacto recente do cinema nordestino, em particular o pernambucano, ajudou a consolidar um outro imaginário na mídia nacional e internacional. “‘O Agente Secreto’ foi indicado ao Oscar e levou o Recife para o mundo. E, se olharmos para a própria filmografia do próprio Kleber [Mendonça Filho], a representação do interior feita em ‘Bacurau’ mostra outro lado de uma comunidade isolada que definitivamente não é o que ‘Lá Na Minha Terra’ expõe”, ressalta.



Em defesa da novela, Dira Paes chegou a declarar, em entrevista ao Estadão, que a realidade retratada na trama existe e não pode ser apagada. Ela afirma que esse Sertão existe e persiste. Internautas reagiram à fala, argumentando que, com todas as dificuldades enfrentadas pelos sertanejos, “Lá Na Minha Terra” não possui qualquer verossimilhança ou atualidade em relação a elas.

Independentemente do que existe ou deixou de existir, o que a avalanche de reações negativas ao folhetim clama é que há inúmeras maneiras e realidades esperando para serem retratadas, escritas e filmadas. Mas esse espaço nobre — que não só ocupa tantas telas espalhadas pelo Brasil como responde pela construção de todo um universo simbólico — insiste em reproduzir a versão mais ultrapassada e cartunesca dele, transformando um inesgotável repertório cultural em um ofensivo parque temático.

