"O Nordeste não cabe em uma única paisagem", afirma Isis Valverde, homenageada no Ceará

Durante homenagem no Cine Ceará, atriz destacou a diversidade de paisagens e expressões culturais do Nordeste em meio à polêmica da novela "Lá da MInha Terra"

Em discurso, Isis exaltou a potência artística da região e a pluralidade de suas paisagens (Foto: Rogerio Resende)

Uma das atrizes mais populares de sua geração, Isis Valverde completa em 2026 duas décadas de carreira, celebradas na última terça-feira (10) com uma homenagem no 36º Cine Ceará.

No Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, a atriz mineira recebeu o Troféu Eusélio Oliveira em reconhecimento aos trabalhos que marcaram sua trajetória, como “Caminho das Índias”, “Avenida Brasil”, “A Força do Querer”, a minissérie “Amores Roubados”, entre outros. O Diario de Pernambuco acompanhou a cerimônia e conversou com exclusividade com Isis.



Após receber o prêmio, Isis destacou a potência do Nordeste em suas diferentes expressões, da diversidade geográfica à força de sua produção cultural e cinematográfica.

“Algumas das histórias que contei aconteceram aqui no Nordeste. E elas me ensinaram que a região não cabe em uma única paisagem. É sertão, é mar, é cidade grande, é o cinema de Fortaleza fazendo história e levando, mais uma vez, o Brasil ao Oscar. O que é ‘Feito Pipa’, gente? Saí do cinema sem conseguir levantar da cadeira. É muito emocionante”, diz a atriz.

A declaração ocorre em meio às críticas à novela “Lá na Minha Terra” por retratar a região a partir de uma perspectiva limitada ao Sertão.



Um dos trabalhos a que Isis se refere é “Maria e o Cangaço”, série do Disney+ em que interpreta Maria Bonita. Nascida em Aiuruoca, no interior de Minas Gerais, ela precisou lidar com o desafio de viver uma figura tão ligada à memória e à identidade nordestina.

“Entendo que é uma personagem diversa, cheia de questões, mas acho que foi muito importante para mim como artista. Ela me ensinou muito durante esse percurso, principalmente sobre a nossa força feminina”, ressalta em entrevista ao Diario.



Aos quase 40 anos, Isis Valverde já soma metade da vida dedicada à atuação. A trajetória começou na televisão, como Ana do Véu, em “Sinhá Moça” (2006), e chegou ao cinema com o papel de Maria Lúcia, em “Faroeste Caboclo” (2013). Embora esteja afastada das novelas desde “Amor de Mãe” (2019), a atriz segue ativa no audiovisual.

Em 2026, integrou o elenco do longa-metragem “Quarto do Pânico”, dirigido por Gabriela Amaral, e de “Código Alarum”, que marcou sua estreia internacional e na qual contracenou com Sylvester Stallone. Estou aprendendo (atuar em outra língua). Não é fácil, saio com dor de cabeça todos os dias, mas continuo trabalhando lá e mantendo contato com meus agentes”, afirma.

*O jornalista viajou a convite do festival