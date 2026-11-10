Governo de PE lança edital de premiação para manifestações tradicionais carnavalescas

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os próximos dias 12 e 18, exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco

(Divulgação)

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE), lançou o Edital de Manifestações Tradicionais Carnavalescas das Culturas Populares 2026-2027, que vai destinar R$2 milhões à valorização das tradições carnavalescas do estado.

O edital prevê a concessão de 100 prêmios, no valor individual de R$ 20 mil, e contempla cinco categorias: Maracatus Nação, Afoxés e Blocos Afros; Bois, Ursos e Similares; Blocos de Frevo (Líricos, de Rua e Troças), Clubes de Bonecos e Bonecos Gigantes; Maracatus de Baque Solto, Blocos Rurais e Cambindas; e Escolas de Samba, Caboclinhos, Tribos de Índios e outras manifestações tradicionais das culturas carnavalescas de Pernambuco.

A quinta categoria abrange expressões singulares e regionais do ciclo carnavalesco que possuem relevância histórica e cultural e mantêm ritos, indumentárias, músicas ou coreografias próprias, como Caiporas, Caretas, Papangus e Clóvis.



O chamamento público, que integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), tem como objetivo reconhecer agentes culturais, grupos e coletivos que contribuem para a preservação e a continuidade dessas expressões. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural de Pernambuco (www.mapacultural.pe.gov.br). O edital está disponível na aba “Oportunidades”.

“Este edital é uma forma de reconhecer a importância dos grupos, mestres, brincantes e comunidades que mantêm vivas as tradições carnavalescas de Pernambuco. O investimento contribui para fortalecer essas manifestações, apoiar sua continuidade nos territórios e garantir que seus saberes sejam transmitidos às novas gerações. São expressões fundamentais da nossa cultura, que precisam de reconhecimento e condições para seguir existindo”, afirma Ana Paula Jardim, secretária de Cultura de Pernambuco em exercício.

O edital também incorpora a Política de Ações Afirmativas da Secult-PE. Entre as medidas previstas estão a reserva de 25% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência, além de procedimentos de verificação de pertencimento e ações voltadas à promoção da acessibilidade e da equidade no acesso aos recursos públicos de cultura. Podem apresentar propostas pessoas físicas, grupos e coletivos sem constituição jurídica e pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, conforme as condições estabelecidas no edital.

Na edição 2025-2026, o edital recebeu 468 inscrições, com maior participação da Região Metropolitana do Recife (228), seguida pela Zona da Mata (114), pelo Sertão (64) e pelo Agreste (62). Entre os 103 premiados, 41,75% eram da Região Metropolitana do Recife, 26,21% da Zona da Mata, 18,45% do Agreste e 13,59% do Sertão.