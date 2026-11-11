Festival de Cinema OLAR integra audiovisual pernambucano e feminino com a América Latina

Evento seguirá programação em Carpina e Paudalho até cerimônia de encerramento, dia 14 (Divulgação)

Diferentes experiências do audiovisual seguem ganhando força para além da capital, demonstrando a ampliação do leque cinematográfico pernambucano. A terceira edição do Festival de Cinema OLAR — Observatório Latino-americano de Realizadoras vai promover, desta quarta-feira (11) até a segunda-feira (16), uma programação gratuita em Carpina e Paudalho, contando com 23 filmes de dez países, mostras competitivas, sessões especiais, mesas de debate, oficinas, premiações e apresentações de música. Espaços públicos e escolas, além de salas de cinema, sediam as vivências e atividades, que prometem crescer nos próximos anos.

A iniciativa surgiu em 2020, quando as cineastas e produtoras Cíntia Lima e Lílian de Alcântara desenvolveram o observatório. A intenção de contribuir para a pesquisa e a preservação da memória foi o ponto de partida para que a proposta ganhasse forma. “Fizemos a edição de 2022 de forma online, ainda por conta da pandemia, e achamos que o formato bienal seria o ideal para que pudéssemos entender e maturar o festival. Na segunda edição, conseguimos realizar no modo presencial, apenas em Carpina, e agora expandimos para Paudalho”, afirma Cíntia, em entrevista ao Diario, relembrando a evolução da ideia.

A abertura oficial ocorre às 19h, no Cine Teatro Marco Camarotti, em Paudalho, com a Mostra Referência OLAR, dedicada à cineasta peruana María Barea, uma das pioneiras do cinema de seu país e especializada em documentários. A sessão apresenta dois filmes de sua trajetória: o curta-metragem “Mujeres del Planeta” (1982) e o longa-metragem híbrido de ficção e documentário “Antuca” (1992). A diretora estará presente e participará de um debate com as pesquisadoras Maria Cardozo e Lorena Best Urday, com mediação de Lílian de Alcântara.

Toda edição a gente tenta homenagear uma realizadora e, desta vez, conseguimos trazer uma figura histórica no cinema latino-americano. María Barea fez parte de vários coletivos que filmavam trabalhadores com um olhar muito contundente sobre a realidade do Peru, além de ter um papel essencial na observação das vivências femininas no mundo do trabalho também”, destaca a coordenadora do festival.

A programação segue na quinta-feira (12), quando será realizada a Mostra Competitiva Sara Gómez, que leva o nome da influente cineasta afro-cubana, reconhecida pelo domínio da linguagem e pelo olhar crítico sobre as transformações sociais. A curadoria reúne dez filmes de sete países: Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Uruguai, Costa Rica e Bolívia. A competição será dividida em duas sessões, às 19h e às 20h30. O júri é formado pela cineasta brasileira Rita Luna, pela cineasta argentina Rocío Barbenza e pela atriz e diretora brasileira Renna Costa. Ao final das exibições, o público também poderá participar de um debate sobre as obras.

Reunir realizadoras, pesquisadoras, artistas e público em um evento que faz da memória audiovisual um ativo do protagonismo feminino é a diretriz do OLAR. Mas o plano das criadoras é que o recorte consiga expandir cada vez mais o referencial criativo de quem lida com cinema em suas múltiplas dimensões de produção. Cíntia Lima reflete sobre seu desejo de conhecer e ajudar a construir outras formas cinematográficas para além das noções hegemônicas de linguagem e historiografia.

“Eu assisto de tudo e busco sempre novas referências, cada vez mais fora do espaço do cinema masculino, branco e estrangeiro. Vejo espaços como esse que estamos criando e fomentando como meios para que possamos nos reconhecer com nossa identidade. Isso é essencial para fazer um registro histórico da América Latina”, salienta a cineasta pernambucana.

“Nós sempre estivemos presentes, desde o cinema mudo até os tempos atuais. Então é o momento de pensar esse passado, mostrá-lo para o máximo de pessoas e construir o futuro com tantas outras de nós, enquanto trabalhadoras e amantes do cinema”, conclui Cíntia.

Nos dias 13 e 14 de novembro, a Praça José Otávio também recebe as artesãs da Feira de Artesanato Grandes Artes e a Secretaria da Mulher de Carpina, que ocupam o espaço junto com a terceira edição do OLAR, ampliando o encontro entre cultura, artesanato e iniciativas de valorização das mulheres.



A cerimônia de encerramento será no dia 14, mas no dia 16 haverá ainda exibições especiais para os alunos da Escola Estadual São José, em Carpina.