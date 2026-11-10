Bruna Louise faz três shows no Recife nesta semana com novo 'stand-up'

Comediante se apresenta no Teatro RioMar nos dias 12 e 13 de novembro. Espetáculo é inspirado em três arquétipos femininos (deusa, loba e feiticeira) e propõe uma abordagem sobre diferentes aspectos da mulher contemporânea

Comediante leva "Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira" à capital nos dias 12 e 13 de novembro (Foto: Divulgação)

A comediante Bruna Louise chega ao Recife nesta semana com o espetáculo de stand-up “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”. As apresentações serão realizadas no Teatro RioMar, no bairro do Pina na quinta-feira (12), às 20h30, e na sexta-feira (13), às 20h30 e às 22h40.

No novo show, a humorista aborda situações relacionadas a relacionamentos, autoestima e desafios da vida adulta, com histórias inéditas, improvisos e observações sobre o cotidiano.

O espetáculo é inspirado em três arquétipos femininos (deusa, loba e feiticeira) e propõe uma abordagem sobre diferentes aspectos da mulher contemporânea. Entre os temas estão força, autonomia, desejo, sensualidade e liberdade. A apresentação também explora comportamentos e experiências dos relacionamentos, com situações do cotidiano transformadas em material de comédia. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online.

Natural de Rio Branco do Sul, no Paraná, Bruna Louise começou a carreira no teatro e passou a se dedicar ao stand-up em 2010. Ao longo dos anos, ganhou espaço em um segmento dominado por homens, com apresentações marcadas por relatos pessoais, ironia e comentários sobre relacionamentos e experiências femininas.

A nova turnê, “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”, traz uma nova etapa de seu trabalho nos palcos. A produção também passou por cidades de Portugal, em setembro, e segue em circulação pelo Brasil. Depois do Recife, Bruna tem apresentação prevista em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de novembro.