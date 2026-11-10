James Gunn e Peter Safran deixam comando da DC Studios, agora liderada por ex-produtor da Marvel

Comunicado da substituição foi feito pela Skydance, empresa que realizou a compra da Warner e é também dona da Paramount; James Gunn classificou como "desgastante" seu período à frente da DC

Peter Safran e James Gunn vinham à frente da DC Studios desde 2022 (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Na última segunda-feira (9), foi anunciado pela Skydance — nova dona dos estúdios Warner — que James Gunn e Peter Safran estão deixando os seus cargos de copresidente-executivos da DC Studios. Em substituição à dupla, quem assume o cargo a partir de agora é o produtor cinematográfico Jeremy Latcham, ex-executivo da Marvel.

Diretor consagrado pela trilogia "Guardiões da Galáxia", do MCU, e responsável por "Superman", já na DC, James Gunn assumiu o posto ao lado do produtor executivo Safran em 2022. Desde então, eles buscaram recomeçar o universo cinematográfico da marca, que enfrenta dificuldades para se estabelecer há mais de uma década.

Em declaração pública, Gunn repercutiu a saída, agradecendo o público: "Obrigado a todos vocês que apoiaram a mim e a Peter durante nosso período à frente da DC Studios", afirmou. "Quando eu era criança, crescendo em Manchester, no Missouri, costumava escrever e desenhar meus próprios quadrinhos, misturando personagens da DC Comics com personagens criados por mim. Ter acesso total a esses personagens para fazer o que quiséssemos foi a realização de um sonho. Eu não sabia se queria esse trabalho quando ele me foi oferecido, mas simplesmente não consegui deixar passar uma oportunidade tão única. Fico feliz por ter aceitado", escreveu.

O cineasta e produtor também, por outro lado, classificou como "desgastante" o período em que esteve à frente da DC. "O que apenas as pessoas mais próximas de mim sabem é que meu período na DC Studios foi, para dizer o mínimo, desgastante. Não gosto do caráter por vezes corporativo do trabalho. (...) Também estou incrivelmente aliviado e animado para voltar a me dedicar exclusivamente ao cinema", conclui.

Apesar de ter deixado o posto, o diretor comanda ainda a continuação aguardada de "Superman", intitulada "Man of Tomorrow", prevista para estrear em 2027.

Conhecido como um dos primeiros funcionários da Marvel, Jeremy Latcham tem eu seu currículo a produção de filmes como "Homem de Ferro" e "Homem de Ferro 2", assinando ainda a produção executiva de "Os Vingadores", "Guardiões da Galáxia" e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar".