Documentário leva o disco 'Alucinação' ao cinema e mostra atualidade das críticas de Belchior ao Brasil

Com imagens de arquivo e as canções na íntegra, filme "Alucinação" celebra os 50 anos do disco e revisita o Brasil retratado por Belchior

Com "Alucinação", Belchior deu voz às inquietações de uma geração (Foto: Divulgação)

Há um Brasil que os livros tentam decifrar, mas que Belchior soube traduzir como poucos em “Alucinação” (1976), um dos álbuns mais emblemáticos da música brasileira. Cinquenta anos depois, aquele país ressurge em um longa-metragem homônimo que transforma o disco em experiência audiovisual.

Exibido no 36º Cine Ceará, na sala do Cinema Dragão do Mar, em Fortaleza, o filme cruza duas efemérides marcantes: as cinco décadas do álbum e os 80 anos de nascimento do bardo cearense. A estreia nos cinemas de todo o Brasil acontecerá em 26 de novembro.

Em uma escolha narrativa perspicaz, “Alucinação” reproduz o disco na íntegra e intercala as canções com registros de arquivo dos anos 1970. A experiência evidencia a atemporalidade de uma obra que, meio século depois, continua a falar sobre as contradições, os desejos e as angústias da sociedade brasileira.

Ao contrário do formato mais convencional dos documentários musicais, o longa dispensa bastidores e cenas inéditas sobre a trajetória de Belchior. A proposta é oferecer uma experiência de escuta e observação, quase como uma audição coletiva de “Alucinação”, mas enriquecida pelo diálogo com as imagens - e pelo prazer de redescobrir, faixa a faixa, a originalidade do cearense como compositor e intérprete.

Dirigida por Renato Terra, Marcos Caetano e Leonardo Caetano, a montagem permite ao espectador mergulhar no contexto da época e reconhecer, nos registros de um povo em transformação, o mesmo Brasil que Belchior tão bem observou e traduziu em música.



A estrutura segue fielmente a cronologia do disco, tendo como ponto de partida a verve inflamada dos versos de “Apenas um rapaz latino-americano”. No filme, cria-se um espelho onde a trajetória do próprio artista conversa diretamente com o êxodo de tantos brasileiros — sobretudo nordestinos — que trocaram suas origens pela promessa de um futuro melhor no eixo Rio-São Paulo.

No caso de Belchior, após um período de dificuldades, ele ganhou destaque ao vencer o IV Festival Universitário da MPB com a canção "Na Hora do Almoço”. Contudo, como o documentário bem ilustra, a realidade das metrópoles costuma cobrar um preço alto, frustrando aqueles que descobrem, na pele, que a promessa não passava de uma miragem.



A insatisfação com as estruturas estabelecidas também se manifestava no campo artístico. Belchior integrava uma geração de compositores que buscava renovar a música popular brasileira, questionando fórmulas e referências que já não correspondiam aos anseios de uma juventude.

Nesse momento, o longa projeta os rostos de artistas desse movimento, como Elis Regina, Caetano Veloso e Ney Matogrosso, para acompanhar os versos de “Velha Roupa Colorida”: “E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo / E precisamos todos rejuvenescer”, entoa o cearense.



Em um dos trechos mais emocionantes, “Alucinação” apresenta “Como Nossos Pais” acompanhada por imagens de crianças e seus familiares. Em meio à ditadura militar, havia o desejo de experimentar outras formas de viver e de construir um futuro menos condicionado pelo passado.

Entretanto, Belchior joga por terra essa ilusão: “Você pode até dizer que eu tô por fora / Ou então que eu tô inventando / Mas é você que ama o passado e que não vê”. O desencanto também aparece nas entrevistas com pais daquela época, que demonstravam preocupação com as poucas perspectivas reservadas aos filhos.



A genialidade de Belchior é um fato, mas “Alucinação” inova na maneira de decifrá-la. Sua maior qualidade talvez esteja em mostrar como um disco cinquentenário ainda é capaz de levantar questões fundamentais sobre o Brasil contemporâneo. O documentário serve tanto como primeiro encontro com a obra do compositor quanto como uma oportunidade de redescobri-la sob outras perspectivas.

Afinal, ouvir Belchior também significa se aproximar de um país que ele cantou com tanta lucidez e inquietação e que, apesar da passagem do tempo, ainda parece procurar respostas para muitas das mesmas perguntas.

*O jornalista viajou a convite do festival