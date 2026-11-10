Virgínia Rodrigues reúne canções mais pessoais do seu repertório em show intimista no Recife

Com o show intimista ‘Virgínia Rodrigues em Concerto', cantora e atriz baiana chega nesta quinta (12) ao Teatro do Parque enaltecendo a poesia da música brasileira como a maior virtude do seu povo

Cantora enaltece a poesia da música brasileira com espetáculo que reúne canções essenciais da sua trajetória, incluindo algumas jamais gravadas (Foto: Marcos Leoni/Divulgação)

Desde o lançamento em grande estilo de seu primeiro álbum em 1997, “Sol Negro”, a cantora baiana Virgínia Rodrigues se tornou uma das vozes mais reconhecíveis da música brasileira. A intérprete tem a carreira permeada por participações no cinema e no teatro e não cansa de renovar seu diálogo com compositores de distintos períodos. Revelando agora uma faceta mais íntima e cheia de intensidade, a artista retorna ao Recife nesta quinta-feira (12), no Teatro do Parque, às 20h, para a apresentação de um espetáculo de voz e violão que percorre diferentes momentos de sua trajetória. Os ingressos, a partir de R$ 60, podem ser adquiridos pelo Sympla.

A força de seus ancestrais unida à vitalidade contemporânea confere a este trabalho atual, intitulado “Virgínia Rodrigues em Concerto”, uma emoção peculiar. Sua relação com as raízes brasileiras se mantém presente, mas agora a partir de uma comunicação ainda mais pessoal. Em bate-papo com o Diario, a cantora coloca na conta da poesia sua principal fonte de inspiração. “Cantar em um show intimista, para mim, é como um recital que vem do coração. É como expresso tudo aquilo que quero dizer. Nada faz isso melhor do que a música brasileira”, exalta.

Morando em sua cidade natal, Salvador, há quase 15 anos, Virgínia tira da pulsão criativa de sua terra, do amor cultivado por seu povo e da necessidade de renovar sua melodia um arsenal inesgotável de paixão, que transborda a cada novo disco. Seu sétimo e último lançamento, o álbum “Poesia e Nobreza” (2024), já havia refletido e celebrado sua trajetória artística com um conjunto de faixas existenciais cheias de impacto sentimental. Agora, com o show “Em Concerto”, ela vai além e escolhe tanto canções que considera das mais essenciais de seu repertório já conhecido como também algumas que não chegou a gravar.

“Fomos juntando uma série de músicas que marcaram toda uma vida. Podemos considerar esse espetáculo uma reunião de letras que significam muito dentro da jornada de alguém. Dois bons exemplos são ‘Teus Olhos em Mim’ e ‘Ya Ya Massemba’, em que essa dimensão poética tão rica da nossa música fica tão evidente, especialmente no tocante à história do povo negro”, salienta Virgínia.

Acompanhada pelo violonista Leonardo Mendes, ela descreve, durante a entrevista, o trabalho em um show intimista como mais complexo e exigente do que um espetáculo tradicional com banda. “Naturalmente, a margem para errar é muito menor. O público nota e não tem muito como disfarçar”, brinca ela. “Quando você está só com o violão, é necessária uma entrega absoluta à canção e, por conta disso, o repertório tem que ser tão bem escolhido”.

Apesar de revisitar memórias e reforçar o impacto do legado de gerações que formam as paisagens sonoras de sua obra, “Virgínia Rodrigues em Concerto” funciona também como uma mobilização pungente da identidade musical da nação. A cantora vê na música popular brasileira a maior demonstração do que há de bom na população. “Estamos vivendo uma onda de ódios que não reflete quem realmente somos. Somos acolhedores, amorosos e poetas. Meu trabalho, mais do que nunca, é um convite para que voltemos a falar de nós como gente da arte e do canto”, ressalta. “Nenhuma prova é maior do nosso valor enquanto povo do que nossa musicalidade”.

A artista veio ao Recife durante o carnaval deste ano, mas sua relação com a cidade vem de muitos anos, entre visitas e shows. Ela espera que, ao se apresentar pela primeira vez aos pernambucanos com esse show intimista, o público tenha a oportunidade de vê-la e ouvi-la por meio da transparência de uma apresentação que se propõe a ser a mais sincera de todas. “Quando viajo para fora do país, nada me alegra mais do que poder interpretar as vozes do Brasil para outras línguas e culturas. E aqui, no Recife, cidade que amo e com a qual me conecto tanto, minha mensagem será transmitida da maneira como me expresso melhor, cantando com todo o meu coração”, completa.