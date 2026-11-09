Longa 'Terra Firme' fala sobre ausência paterna a partir do olhar de uma criança

Filme exibido na abertura do 36º Cine Ceará aposta na espontaneidade do elenco infantil para abordar questões como abandono paterno e reconstrução familiar

"Terra Firme", de Alexandre Vale, acompanha a relação entre um menino e um pescador em uma vila litorânea (Foto: Samarica Filmes/Petrus Cariry/Divulgação)

Todo ser humano, em algum momento, deseja a possibilidade de recomeçar. Em “Terra Firme”, longa que abriu a Mostra Competitiva de Longa-Metragem do 36º Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema, esse anseio também conduz a narrativa.

Com roteiro e direção de Alexandre Vale, a produção é ambientada na Praia de Mundaú, no município de Trairi, litoral oeste cearense, e cruza perspectivas geracionais distintas. Entre os fardos da vida adulta e a inocência da infância, o filme mostra a importância de preservar os sonhos em qualquer idade — e, sobretudo, de encontrar coragem para realizá-los.

Neste cenário isolado da vila litorânea, o espectador acompanha o menino Juca (vivido por Benjamim Nunes), que vive em uma casa humilde com sua mãe, Lidinha (Lua Maria), e se diverte com seu amigo Leleco (Pedro Lucas).

A pureza das intenções do menino esbarra na postura ríspida de Zé Cangulo (Lisandro Di Prospero), um pescador que transformou seu barco em um exílio flutuante para escapar da realidade em terra firme. A insistência de Juca em romper o silêncio dessa solidão para apoiá-lo na venda diária dos peixes força Zé Cangulo a encarar o peso de suas velhas amarguras.

Guiado pelo desejo urgente de preencher a ausência de uma figura paterna, o garoto passa a planejar um vínculo afetivo entre o marinheiro e sua mãe, demonstrando que a audácia de uma criança pode ser o elemento que faltava para arrastar os adultos em direção a um necessário recomeço.

A atmosfera visual e sonora ajudam a sustentar o peso emocional da história, que brilha especialmente com a espontaneidade do elenco mirim. Esse envolvimento, no entanto, é pontualmente comprometido em sequências de diálogos nas quais o elenco adota posturas clichês que acabam quebrando a cadência natural das cenas.

Mesmo com um desfecho previsível, “Terra Firme” se sobressai pela abordagem sensível de feridas sociais complexas, como, por exemplo, o abandono paterno. É estabelecida uma força íntima capaz de inspirar transformações reais em quem a assiste.

Diante disso, a obra cumpre a função mais nobre do cinema quando deixa de ser apenas distração para se tornar motor de mudança. Ela argumenta que toda estrutura familiar é digna de um recomeço.







*O jornalista viajou a convite do festival