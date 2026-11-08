Morre Lucélia Albuquerque, uma das fundadoras do grupo Guerreiros do Passo

O velório de Lucélia Albuquerque será às 11h, e o sepultamento às 15h, no Cemitério de Santo Amaro, área central do Recife

Lucélia Albuquerque (Hugo Muniz/Paço do Frevo)

Faleceu, na madrugada deste domingo (8), aos 67 anos, a dançarina e professora Lucélia Albuquerque, uma das fundadoras do grupo Guerreiros do Passo. Ela tratava um mieloma múltiplo há sete anos, que se agravou na última semana.

Lucélia Albuquerque, enquanto a Guerreira que era, seguiu com suas atividades no grupo de frevo mesmo em tratamento oncológico. "Aliado ao tratamento, às idas e vindas de hospitais e às transfusões de sangue, ela ia para os eventos e apresentações do grupo. Então, era muito proativa, até porque ela usava o frevo como terapia, como um escape de todos esses anos de tratamento", disse Eduardo Araújo, marido de Lucélia.

Nas redes sociais, o coletivo lamentou a morte de Lucélia. “Com profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Lucélia Albuquerque, uma das fundadoras do Grupo Guerreiros do Passo, que salvaguarda e perpetua os ensinamentos do Mestre Nascimento do Passo. Professora incansável, generosa e acolhedora, Lucélia deixa um legado de dedicação ao Frevo e uma inspiração que não se encerra com sua partida", diz a publicação.

"Sua contribuição para o Paço do Frevo foi e continuará sendo imensa. Sentimos profundamente sua partida e nos solidarizamos, neste momento de dor, com seus amigos e com todas as pessoas que fazem a família Guerreiros do Passo. Lucélia seguirá brilhando e dançando sempre que os @guerreirosdopasso se reunirem, sempre que o Frevo ocupar as ruas", acrescentou o coletivo.

A Secretaria de Cultura de Pernambuco também lamentou o falecimento de Lucélia, "que dedicou seus passos à celebração e à salvaguarda do frevo, uma das mais importantes expressões da identidade cultural pernambucana".

"Lucélia fez do frevo sua expressão de vida, levando aos corpos, às ruas e à memória coletiva a força, a alegria e a resistência dessa manifestação tão representativa da nossa cultura. Sua dança ajudou a manter viva a tradição e a beleza do frevo, patrimônio cultural de Pernambuco. Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com familiares, amigos e amigas, e com toda a comunidade do Guerreiros do Passo", diz a publicação.

Em nota, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, declarou pesar e ressaltou a sua trajetória devota de "sua alegria, sua luta de todos os dias e todos os seus voos, até o derradeiro, à salvaguarda e à celebração do frevo".



"Junto com os Guerreiros, Lucélia abriu alas para o frevo nas ruas do mundo inteiro, nos palcos, escolas, eventos, no presente, no futuro e até nas telas do cinema, com participação especialíssima no aclamado filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho. O frevo seguirá voando e nos ensinando a voar ao encontro de Lucélia, presente pra sempre em cada passo de nossas alegrias mais coletivas e genuínas", diz a nota.

O Guerreiros do Passo ficou famoso depois de Retratos Fantasmas, filme de Kleber Mendonça Filho. O grupo fez sucesso também em Cannes na exibição de O Agente Secreto, imagem que ganhou o mundo.

O velório de Lucélia Albuquerque será às 11h, na Casa Batista, e o sepultamento às 15h, no Cemitério de Santo Amaro, área central do Recife.