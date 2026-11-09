Programação musical do 8º REC'n'Play toma conta do Recife Antigo a partir da quarta-feira (11)

Confira as principais atrações musicais do evento gratuito de inovação e tecnologia que terá quatro dias de programação diversa, com grandes nomes da música e foco na cena independente

Evento terá três palcos com atrações musicais todos os dias: na Praça do Arsenal, na Rua da Moeda e a Rua do Bom Jesus (REC'n'Play/Divulgação)

A partir desta quarta-feira (11), o festival gratuito de inovação e tecnologia que transforma o Bairro do Recife em um grande palco dá início à sua programação de rock, samba, música popular, hip-hop e mais. O REC’n’Play, reconhecido como uma das maiores referências de economia criativa no país, segue até o sábado (14) com um roteiro musical que inclui destaques nacionais e nomes fortes da cena independente.

O evento apresenta uma sequência de shows no Palco Recife Cidade da Música, na Praça do Arsenal, um dos pontos principais da programação. O som começa com a rapper Bione, às 19h, e emenda com as presenças de Devotos, às 20h30, e Otto, às 22h. Na quinta, a música inicia no mesmo horário, com Dani Carmesim, seguida de Gunzito, às 20h30, e de Cordel do Fogo Encantado, às 22h.

Já no sábado, a movimentação do palco será às 16h, com uma apresentação voltada ao público infantil comandada pelo Mundo Bita. À noite, o Galo da Madrugada leva o clima carnavalesco ao palco, com Karynna Spinelli apresentando seu repertório de samba logo em seguida.

Já a seleção musical da Rua da Moeda traz o foco em rock, hip-hop e artistas independentes ao Palco Sesc. DJ Rimas Inc., Café Preto, Sue, Lua, Abulidu, Mavi Pugliesi, Coco Trupé de Arcoverde, Cheila Swing do Pará, Banda Mancha de Batom, Lunna Montty, CANE, United for Distortion, Devotos, Mayara Iara Dimitria, Vates & Violas, Ave Sangria e Kananda PX estão previstos entre as atrações.

Na Rua do Bom Jesus, haverá batalhas de MCs, apresentações de break, popping e open style, sets de DJs, pocket shows e intervenções artísticas. De quarta-feira (11) a sábado (14), a programação também agrega intervenções de escolas, rodas de diálogo e ações de live paint graffiti, em quatro dias dedicados à cultura hip-hop.

“Um dos principais diferenciais do REC'n'Play é ser um festival que ocupa todo um bairro, onde você consegue acessar todas as atividades a pé, prezando pela caminhabilidade como parte da experiência. Descobrir coisas pelo caminho em meio a uma programação tão extensa é essencial. Não por acaso, chamamos o festival de ‘Carnaval do Conhecimento’”, salienta, em entrevista ao Diario, Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, responsável pela realização do evento, junto com o Sebrae.

Destacando a ocupação de todo o bairro, o diretor também reforça o crescimento do evento ao longo dos anos. “Começamos com 9 mil pessoas, em 2017, e chegamos a uma média de 80 a 90 mil nos últimos anos. A expectativa é manter essa média, consolidando o REC'n'Play como o maior festival gratuito de inovação e cultura do Brasil”, afirma Pierre.

