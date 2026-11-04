Após shows cancelados no Nordeste, fã-clube escreve carta aberta a Jorge: "tenha força"

Fã-clube Central Jorge Barcelos afirmou que 'algumas pessoas deixam de enxergar o ser humano por trás do artista'; decisões dos prefeitos ocorreram após circulação de vídeo com conotação política

Jorge Barcelos, da dupla com Mateus, se pronunciou após o cancelamento das apresentações no Réveillon 2027 do Recife e de Fortaleza. (Divulgação)

Após os cancelamentos dos shows da dupla Jorge & Mateus no Réveillon 2027 do Recife e de Fortaleza, anunciados na noite de terça-feira (3), um dos maiores fã-clubes dedicados ao cantor Jorge publicou uma carta aberta para demonstrar apoio ao sertanejo. Divulgada no início da manhã desta quarta-feira (4), a publicação do perfil Central Jorge Barcelos afirmou que “algumas pessoas deixam de enxergar o ser humano por trás do artista”.

A repercussão ocorre após os prefeitos do Recife, Victor Marques (PCdoB), e de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), cancelarem as apresentações dos sertanejos nas festividades de fim de ano das duas capitais.

Na segunda-feira (2), o prefeito Victor Marques havia publicado um primeiro vídeo se pronunciando sobre as críticas da população. Na ocasião, defendeu a presença dos artistas afirmando que “o Réveillon do Recife, assim como a cidade, é extremamente plural e cabe todo mundo”. Contudo, na noite de terça-feira (3), o gestor voltou atrás e declarou que “não há mais clima para a apresentação da dupla Jorge & Mateus dentro da nossa programação”.

Em Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão anunciou uma mudança de planos e confirmou o cancelamento da apresentação da dupla na capital do Ceará. Por meio das redes sociais, Leitão optou por não detalhar os motivos da decisão, limitando-se a declarar que surgiram “questões que geraram polêmicas”.

"Nunca fiz essas declarações", diz Jorge ao se pronunciar

O cantor Jorge Barcelos, que faz dupla com Mateus, se pronunciou na manhã desta quarta-feira (4) após o cancelamento das apresentações no Réveillon 2027 do Recife e de Fortaleza. "Diante de algumas informações que circularam nas redes sociais nos últimos dias, considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras", negou o sertanejo.

O artista disse ainda que nunca fez essas declarações e "jamais" poderia se referir dessa maneira a uma região pela qual tem "tanto carinho, admiração e respeito". "Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada", comentou o cantor.











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Leia a carta na íntegra:

"Jorge, existem coisas que merecem ser ditas, especialmente quando alguém que conquistou tanto carinho ao longo da vida passa a ser alvo de julgamentos e palavras que não fazem jus à sua história.

É triste perceber como, nos dias de hoje, algumas pessoas deixam de enxergar o ser humano por trás do artista. Uma opinião, uma declaração ou uma posição jamais deveria ser motivo para desrespeito, humilhação ou ataques pessoais. Cada um tem sua maneira de enxergar o mundo, e isso não deveria diminuir o valor de ninguém.

Jorge, sua caminhada não começou ontem. Existe uma história inteira construída com esforço, talento, dedicação e, principalmente, com a conexão que você criou com tantas pessoas. São anos de música, de encontros, de lembranças e de momentos que ficaram guardados no coração de quem acompanha seu trabalho.

Quem realmente conhece sua trajetória sabe que você é muito mais do que aquilo que aparece nas telas ou nos palcos. Existe uma pessoa por trás de tudo isso, alguém que também sente, que também merece compreensão e que não precisa corresponder às expectativas de todos para ser respeitado.

Ninguém é obrigado a pensar igual, concordar ou seguir as mesmas ideias. Mas existe uma diferença enorme entre discordar de alguém e tentar feri-lo por isso. O respeito deveria continuar existindo até mesmo quando as opiniões seguem caminhos opostos.

Não permita que palavras injustas diminuam a beleza de tudo aquilo que você construiu. As críticas passam, as discussões mudam de assunto, mas o carinho verdadeiro permanece na memória e no coração de quem sabe reconhecer uma história de dedicação.

Que você tenha força para atravessar esse momento sem perder sua essência, sua alegria e a vontade de continuar fazendo aquilo que ama.

Com carinho,

Central Jorge Barcelos."

Entenda a polêmica envolvendo o cantor Jorge

O cantor Jorge, que faz dupla com Mateus, participou de um encontro realizado em Nerópolis, no estado de Goiás, no dia 20 de outubro. O evento reuniu artistas sertanejos favoráveis à candidatura do então senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A circulação das imagens motivou pedidos de boicote e cobranças para que as prefeituras retirassem a dupla das festividades.

Em uma das imagens compartilhadas nas redes sociais, Jorge brinca ao cantar “pode chorar, mas eu não voto no PT”, fazendo uma paródia da faixa Pode Chorar, um dos maiores sucessos da dupla, lançado no álbum Ao Vivo em Goiânia, de 2007.