Réveillon 2027: Veja motivo do cancelamento dos shows de Jorge e Mateus no Recife e em Fortaleza

Prefeito do Recife Victor Marques voltou atrás e afirmou que 'não há mais clima' para a apresentação; entenda a polêmica envolvendo Jorge, da dupla com Mateus, que tomou conta das redes sociais

Show de Jorge e Mateus é cancelado no Réveillon do Recife (Foto: Divulgação)

Na noite desta terça-feira (3), após polêmica envolvendo o apoio político do cantor Jorge à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), afirmou que “não há mais clima” para a apresentação da dupla sertaneja Jorge & Mateus na programação do Réveillon da capital pernambucana, prevista para o dia 27 de dezembro. Mais cedo, na mesma noite, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também havia anunciado o cancelamento do show dos artistas na capital cearense.

No Recife, a programação do Réveillon 2027 foi divulgada na última quinta-feira (29) durante coletiva de imprensa. Logo em seguida, internautas passaram a pedir o cancelamento da atração motivados por imagens do cantor Jorge que circularam nas redes sociais. Na publicação oficial do evento, usuários questionaram a escolha dos artistas: “Não são bem-vindos no Recife. Respeitem o Nordeste e os nordestinos”, escreveu um usuário. “Não é quintal de fascista”, comentou outro.

Na segunda-feira (2), o prefeito Victor Marques publicou um primeiro vídeo se pronunciando sobre as críticas da população. Na ocasião, defendeu a presença dos sertanejos afirmando que “o Réveillon do Recife, assim como a cidade, é extremamente plural e cabe todo mundo”. Contudo, na noite de terça-feira (3), o gestor voltou atrás e declarou que “não há mais clima para a apresentação da dupla Jorge & Mateus dentro da nossa programação”.











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Cancelamento em Fortaleza

Em Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou uma mudança de planos e informou o cancelamento da apresentação da dupla sertaneja na capital do Ceará. Por meio das redes sociais, Leitão optou por não detalhar os motivos da decisão, limitando-se a declarar que surgiram “questões que geraram polêmicas”.

Entenda a polêmica envolvendo o cantor Jorge

O cantor Jorge, que faz dupla com Mateus, participou de um encontro realizado em Nerópolis, no estado de Goiás, no dia 20 de outubro. O evento reuniu artistas sertanejos favoráveis à candidatura do então senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A circulação das imagens motivou pedidos de boicote e cobranças para que as prefeituras retirassem a dupla das festividades de fim de ano.

Em uma das imagens compartilhadas nas redes sociais, Jorge brinca ao cantar “pode chorar, mas eu não voto no PT”, fazendo uma paródia da faixa Pode Chorar, um dos maiores sucessos da dupla, lançado no álbum Ao Vivo em Goiânia, de 2007.

A reportagem do Diario entrou em contato com a assessoria da dupla Jorge & Mateus, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto caso os artistas ou sua equipe desejem se pronunciar.