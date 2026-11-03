Victor Marques anuncia cancelamento do show de Jorge & Mateus no réveillon do Recife

Após polêmica envolvendo apoio político de Jorge à candidatura de Flávio Bolsonaro, prefeito Victor Marques anunciou que a dupla não se apresentará no evento. Programação reúne artistas como Nattan, Wesley Safadão, Ludmilla e Priscila Senna

Show de Jorge e Mateus é cancelado no Réveillon do Recife (Foto: Divulgação)

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), afirmou que “não há mais clima” para a apresentação da dupla sertaneja Jorge & Mateus na programação do réveillon da capital pernambucana. A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (3) após a repercussão negativa da contratação dos artistas, que gerou críticas de internautas por causa do posicionamento político do cantor Jorge em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República nas eleições de 2026.

“E é justamente por esse motivo que não há mais clima para a apresentação da dupla Jorge & Mateus dentro da nossa programação”, declarou o prefeito.

Antes de anunciar a decisão do cancelamento, Victor Marques havia defendido o respeito às diferenças políticas e a necessidade de superar a polarização. Na ocasião, afirmou que o resultado das eleições não deveria impedir a convivência entre pessoas com opiniões divergentes.

“Eu faço as palavras do presidente Lula as minhas. O Brasil precisa superar as divisões e não aprofundá-las”, disse em publicação anterior.

A reação à contratação começou após circular nas redes sociais um vídeo em que Jorge aparece em um ato de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o cantor declarou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”.

O anúncio da dupla entre as atrações do réveillon do Recife e de Fortaleza provocou críticas nas redes sociais. Na publicação que divulgou a programação da festa, internautas questionaram a escolha dos artistas e pediram o cancelamento do show.

“Não são bem-vindos no Recife. Respeitem o Nordeste e os nordestinos”, escreveu um usuário. “Não é quintal de fascista”, comentou outro.

No pronunciamento mais recente, Victor Marques também frisou a intenção de manter a dimensão da festa e destacou a importância econômica do evento para a cidade.

“Eu reafirmo que o nosso réveillon é o maior e melhor de todo o Nordeste brasileiro e que seguiremos fazendo uma festa muito bonita. Já está consolidada no nosso calendário e movimenta a economia do setor hoteleiro, de bares, restaurantes e de serviços atrelados a esse tipo de festival.”

A programação do réveillon do Recife também conta com outras atrações já anunciadas para os dias 26, 27 e 31 de dezembro. No dia 26, estão previstos shows de Claudia Leitte, Ludmilla, Luísa Sonza, Dennis, Raphaela Santos, Anderson Neiff e Juciê.

No dia 27, a programação inclui Wesley Safadão, Xand Avião, Toque 10, Priscila Senna, PV Calado e Rafa Cout. Já na noite da virada, em 31 de dezembro, estão confirmados Nattan, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Spok, Sheldon e Matheus Moraes.

A organização ainda não divulgou qual artista substituirá Jorge & Mateus na programação do dia 27.

