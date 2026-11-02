"Precisamos respeitar as diferenças", diz prefeito após críticas a artistas bolsonaristas no Réveillon do Recife

A manifestação ocorre após a repercussão negativa da escalação da dupla sertaneja Jorge & Mateus para a Virada Recife 2027

No pronunciamento, Victor Marques fez referência ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito em outubro, em defesa da superação das divisões políticas após a disputa eleitoral (Foto: Reprodução/Instagram/Victor Marques)

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), se pronunciou nesta segunda-feira (2) sobre as críticas à presença de artistas que apoiaram Flávio Bolsonaro (PL) na programação do Réveillon da capital pernambucana. Em vídeo publicado nas redes sociais, o gestor defendeu o respeito às diferenças políticas e afirmou que a festa deve acolher públicos de diferentes posicionamentos. "O Réveillon do Recife, assim como a nossa cidade, é extremamente plural e cabe todo mundo", declarou.

A manifestação ocorre após a repercussão negativa da escalação da dupla sertaneja Jorge & Mateus para a Virada Recife 2027. Nos últimos dias, internautas passaram a pedir o cancelamento da apresentação depois que imagens do cantor Jorge, integrante da dupla, circularam nas redes sociais. Ele participou de um encontro com artistas sertanejos que declararam apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

No pronunciamento, Victor Marques fez referência ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito em outubro, em defesa da superação das divisões políticas após a disputa eleitoral. "Eu faço as palavras do presidente Lula as minhas. O Brasil precisa superar as divisões e não aprofundá-las", afirmou.

O prefeito também ressaltou seu histórico de apoio ao presidente, mas ponderou que as divergências eleitorais não devem impedir a convivência entre pessoas com diferentes posicionamentos políticos.

"Eu sempre votei no presidente Lula e o apoio, e é justamente por isso que venho de forma muito transparente dizer para vocês que as eleições passaram, os palanques estão desarmados e que a gente precisa respeitar e conviver com todos que pensam diferente de nós. Isso é a beleza da nossa democracia", declarou.

Ao encerrar a manifestação, Victor reforçou que pretende manter suas posições políticas sem deixar de reconhecer as diferenças. "Sigo com as minhas convicções e respeitando todas as diferenças", concluiu.

Polêmica nas redes sociais

A controvérsia começou a ganhar força após a divulgação da programação do Réveillon, em 29 de outubro. A presença de Jorge & Mateus entre as atrações provocou reações de internautas contrários ao apoio manifestado por Jorge a Flávio Bolsonaro durante a campanha presidencial.

O cantor participou de um encontro realizado em Nerópolis, em Goiás, no dia 20 de outubro, que reuniu artistas sertanejos favoráveis à candidatura do então senador. A circulação das imagens motivou pedidos de boicote e cobranças para que a Prefeitura do Recife retirasse a dupla da programação.

Jorge & Mateus estão anunciados para o dia 27 de dezembro, na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife. Na mesma noite, também estão previstos shows de Wesley Safadão, Xand Avião, Toque 10 e Priscila Senna, entre outras atrações.

A Virada Recife 2027 terá apresentações nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, com acesso gratuito ao público e espaços pagos. Entre os artistas confirmados estão Ludmilla, Claudia Leitte, Luísa Sonza, Nattan e Zé Vaqueiro.