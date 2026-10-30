Orquestra Criança Cidadã lança mentoria internacional para jovens instrumentistas

Doze alunos terão aulas individuais online com músicos que atuam no exterior, a partir de 4 de novembro, para se preparar para audições e seleções fora do Brasil

A Orquestra Criança Cidadã completou 20 anos em 2026 (OCC/Divulgação)

Doze jovens instrumentistas da Orquestra Criança Cidadã integrarão um novo programa da organização social a partir do dia 4 de novembro. O intitulado Projeto Internacional de Aulas Online propõe um acompanhamento individualizado, em uma espécie de mentoria virtual com musicistas consolidados no exterior, em uma preparação inédita dos prodígios para a carreira internacional.

Os integrantes que participarão do programa piloto foram selecionados em um processo interno da orquestra, que celebrou a marca de 20 anos em 2026. São adolescentes e jovens dos quatro núcleos da Criança Cidadã, baseados no Coque, no Recife; em Igarassu, em Ipojuca e — o mais recente — em São Lourenço da Mata, municípios da Região Metropolitana do Recife.

Para a atividade, um estúdio foi estruturado pela organização na unidade sede, na Comunidade do Coque, situada na ilha de Joana Bezerra, área central do Recife. Nele, os 12 selecionados contarão com acompanhamentos individualizados ao longo de uma hora, seis dias por semana, da segunda-feira ao sábado. Ali, eles conversam em tempo real com os renomados colaboradores no exterior.

São nomes como o do violoncelista Jan Bogdan, da Eslováquia, que em sua trajetória na música clássica e moderna atravessou instituições como as unidades de Música e Artes Cênicas de Viena, na Áustria, e de Tel Aviv, em Israel. Mas também com um pé no território nacional, como o violista ítalo-brasileiro Gabriel Squizzato, que já integrou o premiado grupo de cordas Auner Quartett.

À frente do programa, um nome ainda mais familiar, o contrabaixista Antonino Tertuliano, que alçou voo além-continente depois de sua passagem pela primeira turma da Orquestra Criança Cidadã. “Esse programa tem como objetivo prepará-los para uma rotina de estudos, não apenas focando no instrumento, mas também em editais de orquestras e universidades internacionais”, explica ao Diario, direto da Alemanha.

Apesar disso, o juiz João Targino, criador da Orquestra Criança Cidadã, defende que a incorporação deste módulo de atuação visa “elevar o nível técnico dos alunos mais avançados”. “Esse trabalho muito nos alegra, pois vem ao encontro do nosso anseio de elevar o nível da Criança Cidadã”, declarou, em vídeo.

A iniciativa contará com uma solenidade de lançamento, na sede, no Recife, na manhã deste sábado (31), em evento restrito a convidados. No lançamento, uma aula inaugural será ministrada pelo maestro pernambucano Lanfranco Marcelletti Jr., diretor de Estudos Orquestrais da Texas Tech University, nos Estados Unidos.

As aulas têm início com o violinista Ayrton Pisco, natural de Brasília e radicado em Kansas City, nos EUA, onde integra a Kansas City Symphony. Outro prodígio: iniciou no violino aos 3 anos, por influência do pai, formou-se em Yale, USC e San Diego State University e foi um dos dois selecionados em um concurso com 200 candidatos.