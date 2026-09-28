Concurso: Orquestra e Banda Sinfônica do Recife abrem 45 vagas; saiba como se inscrever

Taxa de inscrição custa R$ 150 e a banca organizadora é a Fundatec. Remuneração pode chegar a R$ 5.587

Orquestra Sinfônica do Recife em concerto-aula. Foto: Facebook / Reprodução. ()

A Orquestra Sinfônica do Recife (OSR) e a Banda Sinfônica do Recife (BSR) estão com concurso aberto para o preenchimento de 45 vagas, entre provimento imediato e cadastro de reserva. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (28) e seguem até as 17h do dia 28 de outubro.

Ao todo, são 34 vagas para a OSR e 11 para a BSR, todas com exigência de Ensino Médio completo, e a carga horária é de 30 horas semanais. A remuneração pode chegar a R$ 5.587, sendo o vencimento básico de R$ 1.769,16.

Para se inscrever no certame, é preciso acessar o site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). A taxa custa R$ 150. A seleção para o concurso será por meio de prova prática (prática instrumental), de caráter eliminatório e classificatório, realizada em três fases.

A realização das provas práticas acontecerá entre 1º e 21 de dezembro deste ano. A divulgação do resultado final da prova prática está previsto para 13 de janeiro de 2027.

Confira a relação das vagas

Orquestra Sinfônica do Recife (OSR):

Clarinete / Clarone: 1 vaga

Contrabaxo: 2 vagas

Fagote: 1 vaga

Flauta / Flautim: 2 vagas

Oboé / Corne Inglês: 1 vaga

Piano: 1 vaga

Tímpano / Percussão: 1 vaga

Trombone: 1 vaga

Trompa: 1 vaga

Trompete: 1 vaga

Tuba: 1 vaga

Viola: 3 vagas

Violino: 14 vagas

Violoncelo: 4 vagas



Banda Sinfônica do Recife (BSR):

