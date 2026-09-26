Conheça o Tinariwen, atração do MIMO com ex-guerrilheiros que trocaram fuzis por guitarras contra opressão

Neste sábado (26), às 22h30, o grupo Tinariwen, do Mali, faz show gratuito na Praça do Carmo, em Olinda, dentro da programação do festival MIMO

O Tinariwen já se apresentou dentro da edição carioca do MIMO, no Circo Voador (Rogério Von Kruger/Divulgação)

Formada por ex-guerrilheiros da Rebelião Tuaregue (1990-1995), o Tinariwen parece uma banda, mas é comumente considerado um movimento. Após fazer parte do levante que conquistou a assinatura de um pacto nacional no Mali concedendo autonomia aos tuaregues em 1992, os artistas trocaram de vez os fuzis pela guitarra, e usaram a música produzida coletivamente pela tribo como arma. O resultado são letras em tamasheq, que versam sobre conscientização política e melhorias sociais para a região, ao som de guitarras hipnóticas que prometem magnetizar a Praça do Carmo, em Olinda, neste sábado (26), às 22h30, como parte do MIMO Festival

“A vida de músico é difícil, fazer turnês é difícil, mas esta é a única maneira de conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo na nossa terra, em nossa cultura, sobre o que nosso povo está vivenciando neste momento”, comenta o vocalista e guitarrista Abdallah Ag Alhousseyni, em entrevista ao Diario, sobre a importância do trabalho para a população em torno do Deserto do Saara.

A história do grupo/movimento cultural começou ainda antes de sua ascensão nos anos 1990 e do lançamento do primeiro disco, “The Radio Tisdas Sessions”, em 2001. Fundada em 1979, a Tinariwen ganhou forma especialmente nos anos 1980, quando seus membros estavam em campos de treinamento na Líbia, sob o comando de Moammar Gadhafi, um dos impulsionadores da Rebelião Tuaregue de 1990 no Mali. Entre um exercício militar e outro, os ex-combatentes ensaiavam transpondo tradicionais melodias árabes para a guitarra e as misturando com influências do rock, que geraram um som hoje conhecido como o “blues do Deserto”.



O paralelo com a música ocidental logo atraiu admiradores do segmento, como Thom Yorke, do Radiohead, e Robert Plant, do Led Zeppelin, além de ter levado a banda aos palcos dos maiores festivais de rock do mundo, como o Glastonbury e o Coachella. Para Abdallah, esse movimento é reflexo de um mundo mais aberto às músicas que vêm de fora do pop ocidental. “Graças à internet e às redes sociais, as pessoas podem compartilhar músicas do mundo todo. E isso é ótimo, as pessoas precisam viajar para entender o mundo e, às vezes, viajar com música é o primeiro passo”, observa ele.

Vindo de uma temporada de shows por São Paulo e Rio de Janeiro, o Tinariwen chega a Pernambuco pela primeira vez. Apesar de não conhecerem a música nordestina e suas raízes árabes, Abdallah indica que os diferentes lugares do país se conectam bem ao trabalho do grupo. “Não temos nenhuma expectativa específica, mas sentimos que o público brasileiro gosta da nossa música”, observa ele.

Ao se aproximar dos 50 anos do grupo, Abdallah diz que para eles não há direita e esquerda na política, mas sim poderosos e fracos, e lamenta que o mundo “parece dar cada vez mais poder aos poderosos”. Nesse contexto, a Tinariwen vive um dia de cada vez sem planejar muito à frente, mas deixa suas guitarras à disposição como a arma para seguir combatendo as desigualdades. “Pessoalmente, eu ainda gostaria de fazer um álbum country”, conclui ele, sobre os possíveis próximos acordes que devem dar ritmo à revolução.



MIMO

Neste sábado (26), a MIMO Olinda ainda conta com shows de Alice Caymmi, Ferro Gaita e DJ Reborn, na Praça do Carmo. A programação se expanda ainda por igrejas e teatros do Sítio Histórico da cidade, com concertos, mostra de cinema e conversas com artistas. No domingo (27), um dos destaques é o show Nação Zumbi com orquestra, em celebração aos 30 anos do disco "Afrociberdelia", na Praça do Carmo. A programação será encerrada pelo reggae de Tiken Jah Fakoly.

Veja a programação completa no site do MIMO Festival.