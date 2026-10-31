Conheça o Darkside Studio, espaço com estética sombria que se tornou o quartel-general do metal no Recife

Situado no bairro da Soledade, Darkside Studio soma mais de uma década de fortalecimento da música independente no Recife, com shows, gravações e eventos voltados à cena metaleira

Fundador do Darkside Studio, Diego DoUrden (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

“Darkside” representa o lado sombrio da Força na saga de “Guerra nas Estrelas”. No Recife, porém, a expressão mostra sua melhor versão no Darkside Studio. Instalada na Rua Barão de São Borja, no bairro da Soledade, a casa tornou-se o principal reduto de heavy metal e hardcore da capital pernambucana.

A programação, concentrada nos fins de semana, já levou ao palco expoentes da música pesada como Devotos, Cólera e DFC, além da banda finlandesa Terveet Kädet, entre outras atrações nacionais e internacionais.

Ao cruzar a porta, logo se entende o porquê do nome. Sob uma iluminação baixa em tons vermelhos e azuis, a atmosfera para receber o público é sombria e misteriosa. Espadas medievais, correntes de ferro e um caixão estilizado com a figura da Morte dão o tom da identidade visual.

Nas paredes, carcaças metálicas de TVs velhas e inutilizadas — garimpadas em assistências técnicas e despojadas de seus componentes — funcionam como molduras de aço industriais, enquanto o palco exibe crânios de boi com olhos de lâmpadas LED vermelhas, acentuando o clima sinistro do lugar.

É um espaço, portanto, feito sob medida para receber as bandas e os artistas mais pesados da cena. “Criamos um ambiente onde as bandas independentes passaram a se encontrar, produzir e apresentar seus trabalhos. O Darkside se tornou uma espécie de quartel-general da cena underground”, relata o fundador Diego DoUrden.

Ele inaugurou a casa após recusar uma proposta de emprego em Suape para investir tudo no sonho de viver de música. “Foi um momento de transição extrema em minha vida”, relembra. O projeto nasceu em 2014 como estúdio de gravação na Rua da União, no bairro da Boa Vista, contando apenas com uma sala de ensaio e uma pequena recepção. Depois, surgiu a oportunidade de migrar para um imóvel cinco vezes maior, na Soledade.

Inicialmente projetado por Diego como um grande complexo de gravação, o Darkside Studio viu seu rumo mudar graças a um show do grupo paulista Funeratus, de Death Metal, em 19 de julho de 2019. Aquela noite teve lotação máxima e selou, em definitivo, o destino do espaço. "Foi ali que percebi o nosso potencial para receber eventos”, conta.

Ainda assim, o local é até hoje referência de gravação para artistas de diversos estilos do metal. No estúdio, já passaram nomes de peso como: Infested Blood, Féretro, Malkuth, Evoked, Fabio Lione (Angra/Rhapsody), Necrolust, Obscurity Tears, Buffalo Lecter e Sceptic Angel.

Apesar de extremamente engajado e assíduo no Darkside, o público fiel a essas vertentes musicais é restrito. Diante dessa barreira comercial, Diego viu a necessidade de diversificar a atuação do espaço para garantir sua longevidade.

“Nossa proposta inicial era apoiar exclusivamente a cena do heavy metal recifense. Com o tempo, porém, passamos a contemplar diferentes manifestações da música underground local, incluindo música eletrônica, gótica, rock nacional, reggae, rap e trap”, destaca. Um grande exemplo disso é a Trapside, festa voltada à cultura do rap e trap que já tem retorno garantido ao palco da casa no dia 11 de dezembro.



Independente disso, uma coisa é certa: o Darkside virou sinônimo de música pesada no Recife. Mais recentemente, assumiu o protagonismo da cena local em meio à ausência do tradicional Abril Pro Rock, que, pelo segundo ano consecutivo, não foi realizado em 2026.

“Graças ao trabalho construído pelo festival ao longo de décadas, conquistamos reconhecimento e passamos a integrar a rota de grandes nomes do rock e do metal nacional e internacional”, celebra Diego. O produtor também está à frente do Metal Fest Recife, que impulsiona o circuito alternativo do Nordeste nas dependências do Darkside.