Festival de Cinema Francês chega à 17ª edição no Recife com títulos clássicos e contemporâneos

Começa nesta quinta-feira (29), no Cinema da Fundação, o panorama do cinema francês contemporâneo, que traz também dois clássicos do cinema do país

As partes 1 e 2 do épico histórico 'De Gaulle: A França Livre' estão programadas no evento (Divulgação)

Mais de 50 cidades, incluindo o Recife, se preparam para receber mais um panorama cinematográfico da França. A partir desta quinta-feira (29), a 17ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil dá início à sua programação com produções que fizeram parte dos grandes eventos do cinema mundial, como os festivais de Cannes, Veneza, Locarno e L’Alpe d’Huez. As sessões serão nas salas Derby e Museu do Cinema da Fundação e seguem até o dia 8 de novembro.

“Queremos mostrar como a produção francesa, tanto a clássica quanto a contemporânea, é diversa e, ao mesmo tempo, acessível à plateia brasileira. Ao longo dos últimos anos de festival, trouxemos produções mais complexas, densas, e outras mais leves e divertidas”, salienta a diretora e curadora Emmanuelle Bourdieu. “Alguns filmes, porém, se impuseram pela potência e pelo sucesso que demonstraram no circuito europeu. Seria impossível não destacarmos alguns deles”, explica.

A seleção inclui 21 filmes e, deles, 19 são inéditos no circuito comercial brasileiro, enquanto dois clássicos chegam para ajudar a contar parte da história audiovisual francesa e enriquecer a lista. São eles: “A Grande Escapada” (1966), de Gérard Oury, comédia de grande sucesso comercial que acaba de completar 60 anos, e a animação fantástica “O Rei e o Pássaro” (1980), de Paul Grimault, inspirada no conto “A Pastora e o Limpador de Chaminés”.

Mas o maior destaque da programação é a coprodução franco-japonesa “O Sentido da Vida”, de Ryusuke Hamaguchi, que venceu o prêmio de Melhor Interpretação Feminina do Festival de Cannes 2026 (concedido a Virginie Efira e Tao Okamoto) e é cotada ao Oscar 2027. Com mais de 3h de duração, o longa fala da amizade entre a gerente de uma casa de repouso e uma diretora de teatro com câncer terminal.

O filme que abriu a programação de Cannes, fora de competição, também estará no Festival de Cinema Francês. Dirigido por Pierre Salvadori, “O Beijo Elétrico” é uma comédia romântica sobre um jovem pintor que fica viúvo e se envolve em um esquema inusitado com uma artista de circo para recuperar a criatividade.

Outros títulos incluem ainda “A Busca de Charlie”, de Avril Besson; “A Casa das Mulheres”, de Mélisa Godet; “Bem-vindos à La Comédie-Française”, de Martin Darondeau e Bertrand Usclat; “Compostela, o Caminho da Terapia”, de Yann Samuell, e as duas partes do épico histórico “De Gaulle: A França Livre – Partes 1 e 2”, cuja escolha na programação ecoa muito das tensões políticas da França.