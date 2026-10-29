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Filha de Xuxa, Sasha Meneghel anuncia gravidez do primeiro filho
Publicado: 29/10/2026 às 11:10
Sasha Meneghel e seu marido, o ator João Lucas, anunciam gravidez do primeiro filho (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Sasha Meneghel, filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, anunciou, nesta quinta-feira (29), que está esperando seu primeiro filho.
A gravidez é fruto do relacionamento da estilista com o ator e cantor João Lucas. O casal está junto desde 2019.
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