Filha de Xuxa, Sasha Meneghel anuncia gravidez do primeiro filho

Sasha Meneghel e seu marido, o ator João Lucas, anunciam gravidez do primeiro filho (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Sasha Meneghel, filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, anunciou, nesta quinta-feira (29), que está esperando seu primeiro filho.

A gravidez é fruto do relacionamento da estilista com o ator e cantor João Lucas. O casal está junto desde 2019.