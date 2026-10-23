Pabllo Vittar apresenta novo álbum focado na carreira internacional em estreia do seu 'Halloween' em PE

"Halloween da Pabllo" estreia no Grande Recife, no Classic Hall, com o tema "Circo dos Horrores" e músicas do álbum "LOST IN LUST".

"Halloween da Pabllo" estreia em Pernambuco com o "Circo dos Horrores" (Foto: Rafael Strabelli)

Sem sustos infantis, brincadeiras de “doces ou travessuras” ou abóboras decorativas, Pabllo Vittar reinventa o Dia das Bruxas sob o viés da moda extravagante, da cultura queer e da música pop na festa “Halloween da Pabllo”. O show afasta-se dos clichês da data para funcionar como um superlaboratório estético, cuja principal regra é a mudança radical de enredo a cada nova edição.

Estreante em Pernambuco, o projeto ocupa o Classic Hall, no Grande Recife, nesta sexta-feira (23), a partir das 23h, deixando os conceitos passados de lado para dar lugar ao inédito “Circo dos Horrores” — uma produção inspirada no universo circense e no maximalismo pop dos anos 2000. Os últimos ingressos estão à venda na plataforma Uhuu.com, com valores a partir de R$ 130.

O projeto, criado em 2019, expandiu seu alcance após o sucesso das edições realizadas em São Paulo. Desse modo, a chegada da grife de “Dia das Bruxas” entrega aos fãs recifenses a última peça que faltava do ecossistema de entretenimento da artista, após a capital pernambucana já ter vivenciado a energia de rua do “Bloco da Pabllo” e as batidas eletrônicas do selo “Club Vittar”.

“Estou feliz em finalmente levar meu Halloween pela primeira vez para Pernambuco, que sempre me recebe com muito carinho”, celebra a cantora em entrevista ao Diario.



Reconhecida por ditar tendências com looks extravagantes e referências à alta-costura,Pabllo Vittar aposta na estética circense para compor o visual da noite, inspirado no álbum “Circus” (2008), de Britney Spears. “Meus fãs podem pensar em um look incrível para a festa e se jogar comigo na pista”, convoca.

Os figurinos foram criados especialmente para o show pelo seu stylist, Vitor Ferreira, que desenvolveu três produções exclusivas para a temporada: uma totalmente vermelha que emula a estética de Britney, depois um segundo visual todo preto e encerra a noite em uma composição preto e branca. As trocas de roupa são realizadas no meio do palco, à vista do público e sem Pabllo sair de cena nenhuma vez.

Somada ao ineditismo da festa, a grande novidade da apresentação é o primeiro contato do público com o repertório de “LOST IN LUST”, sétimo álbum de estúdio recém-saído do forno. Embora a estreia tenha ocorrido há pouco tempo, Pabllo conta que a integração das novas faixas ao repertório aconteceu de forma orgânica. “Quando comecei a ensaiar para o Halloween e a montar o setlist, percebi que não poderia deixar de fora as novas músicas”, diz.

Como resultado, a apresentação reserva um bloco exclusivo dedicado ao álbum, fundido à atmosfera de pista de dança do selo Club Vittar. Os demais atos do show celebram o projeto “Batidão Tropical”, resgatam clássicos da carreira, como “K.O.”, e preparam o encerramento da noite com mais sucessos, a exemplo de “Rajadão” e “Sua Cara” .

Com 12 faixas em inglês e espanhol, “LOST IN LUST” marca uma nova etapa na carreira internacional da drag queen, sem abrir mão da brasilidade que a consagrou. A mistura de idiomas se une a sonoridades como tecnomelody, forró, funk e rock.

“Sou uma artista nordestina e isso se reflete no meu trabalho desde o primeiro single. Minhas referências regionais sempre vão estar presentes na minha música”, garante.

Na penúltima faixa do disco, "ALONE", Pabllo radicaliza o experimentalismo da obra em uma incursão no screamo, estilo que rompe com as estruturas melódicas convencionais por meio de vocais rasgados. A técnica foi escolhida para dar vazão a uma interpretação visceral sobre a fragilidade emocional.

“Amo essa música. É uma das favoritas dos meus fãs no álbum e tenho recebido comentários muito positivos sobre ela. Traz mensagem sobre a vulnerabilidade como refúgio diante da solidão e o amor como porto seguro. Queria explorar um lado mais intenso da minha voz para transmitir toda essa força”, explica a cantora.

