Pabllo Vittar traz projeto de halloween para o Recife em outubro; ingressos estão à venda

O "Halloween da Pabllo" acontecerá no Classic Hall, em Olinda, no Grande Recife, no dia 23 de outubro. Os ingressos já estão à venda

Pabllo Vittar (Igor Melo/Divulgação)

A cantora Pabllo Vittar anunciou a maior edição já realizada da “Halloween da Pabllo”, que este ano ganha uma turnê nacional e desembarca no Classic Hall no dia 23 de outubro. O evento promete transformar a casa de shows pernambucana em um grande baile temático, reunindo música, performances, fantasia e toda a estética que consagrou a celebração entre os fãs da artista.

A venda geral dos ingressos será aberta no site oficial do "Halloween da Pabllo" (https://halloweendapabllo.com.br). Os ingressos custam a partir de R$ 105 (meia-entrada).

Criada inicialmente como uma festa entre amigos, a “Halloween da Pabllo” se tornou um dos eventos mais emblemáticos do universo pop nacional e agora amplia sua dimensão com apresentações em diferentes cidades do país. Além de Recife, a turnê passará por São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Natal e Belo Horizonte, consolidando o crescimento da label ao longo dos últimos anos.

Confira as datas da “Halloween da Pabllo 2026”:

• 3 de outubro — São Paulo/SP — Vibra São Paulo

• 9 de outubro — Florianópolis/SC — Arena Opus

• 17 de outubro — Porto Alegre/RS — Fly 51

• 23 de outubro — Recife/PE — Classic Hall

• 24 de outubro — Natal/RN — Teatro Riachuelo

• 31 de outubro — Belo Horizonte/MG — Serraria Souza Pinto