Ney Matogrosso faz pausa na agenda para se recuperar de cirurgia

Em vídeo no Instagram, o artista diz que está "consertando" e adia show em Minas; turnê de 85 anos passa pelo Recife em abril

Ney Matogrosso (Marcos Hermes/Divulgação)

A agenda de shows do cantor Ney Matogrosso foi pausada após o artista passar por um procedimento cirúrgico. O ex-Secos e Molhados fez o anúncio na quarta-feira (21), em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, justificando o cancelamento de um show inicialmente programado para este sábado (24), na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.

O motivo da cirurgia não foi informado, mas o cantor, de 85 anos, tranquilizou os fãs ao indicar que não é nada grave. “Eu fiz uma pequena cirurgia e o médico me proibiu de trabalhar nesse próximo mês. Não é nada grave, mas é uma coisa ‘demoradinha’, que já está começando a consertar, mas ainda não está consertada”, lamentou Ney Matogrosso.

A apresentação no evento Planeta Tiradentes com Ney foi remarcada para o dia 27 de fevereiro do próximo ano. Na bilheteria digital Ticket360, os ingressos estavam esgotados. A organização reiterou que os bilhetes continuam válidos e informou que quem optar pelo cancelamento deve fazer a solicitação diretamente pelo aplicativo de gestão de ingressos.

No dia 19 de dezembro, Ney Matogrosso volta a se apresentar em Ribeirão Preto, em São Paulo. Em 2027, o artista dá início à turnê comemorativa “Ney Matogrosso: 85 Anos de Ousadia”, que promete passear pelas mais de cinco décadas de carreira. Cinco datas já foram informadas. No Recife, ele se apresentará em 17 de abril, no Classic Hall.