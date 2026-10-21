Festival ANIMAGE anuncia programação formativa com mais de 300 atividades

O ANIMAGE Conecta é o braço do Festival ANIMAGE voltado para o mercado de animação e formação de profissionais. A programação inclui pitching, debates e masterclasses entre 20 e 23 de novembro

Festival Animage já levou sessões ao Cinema da UFPE (Ramon/Divulgação)

Rodada de negócios, sessões de pitching, masterclasses e entrevistas com profissionais premiados internacionalmente, paineis e debates sobre os desafios da animação brasileira, estão entre as atividades do ANIMAGE Conecta, que acontece de 20 a 23 de novembro, no Cais do Sertão, no Recife. O encontro reúne mais de 50 profissionais convidados e representantes de 25 empresas e instituições nacionais e internacionais.

Toda a programação é gratuita, com acesso mediante credenciamento no site do evento. O ANIMAGE Conecta integra a 16ª edição do ANIMAGE - Festival Internacional de Animação de Pernambuco, que acontece de 20 a 29 de novembro, no Recife.



Entre os destaques, a programação prevê 300 reuniões de negócios, entre rodadas, encontros e matchmaking, com a participação de players como Gloob, Goodfellas, O2 Play, Autour de Minuit, Folivari, TV Cultura e Warner Bros. Discovery. O evento também recebe sessões de pitching com 16 projetos de seis países: Brasil, Colômbia, Chile, Etiópia, Peru e México, além de atividades de formação e encontros voltados ao desenvolvimento de novas parcerias no setor audiovisual.



A programação contempla ainda seis oficinas, com um total de 90 vagas e inscrições abertas de 19 a 29 de outubro. Completam as atividades a Feira Cria e a Feira Gente, que reúnem editoras, publicações, artistas e marcas independentes no vão do Cais do Sertão.



Masterclasses com profissionais internacionais



A abertura do ANIMAGE Conecta, em 20 de novembro, será marcada por uma masterclass com a animadora e diretora norte-americana Sarah de Gaudemar, vencedora do Emmy e com mais de duas décadas de experiência no audiovisual. Sua trajetória inclui trabalhos em produções de stop-motion como Coraline, Anomalisa e Wendell & Wild, além da série Robot Chicken, pela qual recebeu um Emmy do Primetime. A profissional também atuou em animações em computação gráfica, como LEGO Batman: O Filme, e em projetos para Disney, Nickelodeon e Apple.



O diretor chileno Hugo Covarrubias, indicado ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação por BESTIA, também fará uma masterclass. Vencedor do Annie Awards, o curta conquistou o prêmio de Melhor Curta-Metragem do ANIMAGE em 2021. Além de sua atuação como diretor de teatro e animação, Covarrubias é professor da Universidade Austral do Chile e atualmente desenvolve seu primeiro longa-metragem, Baptism.



Debates sobre os desafios da animação



A relação entre produção, público e mercado está no centro das discussões propostas pelo ANIMAGE Conecta. Um dos debates aborda os caminhos da animação infantil diante da crescente disputa pela atenção das crianças, reunindo Cesar Cabral (Coala Filmes), Chaps Melo (Mundo Bita) e Rosa Crescente (TV Cultura) e mediação de Marcus Vasconcelos (Estúdio Teremim).

Já as dificuldades de distribuição de longas-metragens de animação no Brasil serão discutidas por Margot Brandão (O2 Play), Gabrielle Gazapina (Lança Filmes) e Amanda Kadobayashi (Pinguim Content), com foco em questões como formação de público, espaço nas salas de cinema e incentivos ao setor.



Outro tema é o uso da inteligência artificial na criação e no mercado da animação. A discussão reúne Giselle Beiguelman, professora da USP, André Fernandes, diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife (IP.rec), e Jonas Cardoso, presidente da União Democrática dos Artistas Digitais (UNIDAD), para discutir as implicações dessas ferramentas no trabalho de estúdios, artistas e animadores.



A preservação da memória da animação brasileira também ganha espaço em uma mesa dedicada à guarda de acervos e ao acesso a materiais históricos, com Gil Caserta, Rafaella Milani e John Keven. O encontro aborda as condições de conservação desses acervos e as iniciativas necessárias para garantir sua preservação e consulta por pesquisadores e pelo público.



No campo das relações internacionais, uma mesa dedicada à coprodução com a França reúne Edwina Liard (Ikki Films), Delphine Dalquié (Folivari), a diretora Nara Normande e mediação de Nicolas Piccato (Adido audiovisual da Embaixada da França no Brasil). A conversa parte do atual cenário de cooperação audiovisual entre os dois países, após a aprovação, pelo Senado Federal, em junho de 2026, do acordo que atualiza as regras para coproduções destinadas ao cinema, à televisão e às plataformas digitais.



As perspectivas para a animação independente também serão discutidas em um painel com representantes da Warner Bros. Discovery, Grupo Stenna e Gloob, que apresentarão seus catálogos e as demandas para novos conteúdos. A programação inclui ainda uma conferência da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), um encontro do Movimento de Animação de Retomada (M.A.R.) e entrevistas com os cineastas Marco Nguyen, diretor do longa Jim Queen, e Otto Guerra, um dos diretores do filme O Filho da Puta.



Projetos, formação e conexões de mercado



As sessões de pitching são outro eixo do ANIMAGE Conecta. Divididos entre cinco curtas-metragens, cinco séries e seis longas-metragens, os 16 projetos selecionados foram escolhidos entre 193 inscrições recebidas de 27 países. A programação inclui atividades preparatórias com profissionais como Gabriel Milagres (Mediatoon - França), Paola Becco (Festival SMOF, Argentina), Rafael Sampaio (BrLab) e Luciana Eguti (Birdo Filmes). A avaliação dos projetos ficará a cargo de um júri formado por Silvina Cornillón (Prêmios Quirino, Tenerife), Jana Kraft (DOK Leipzig, Alemanha) e Bruno Caetano (Cola Animation, Portugal).



Além das rodadas de negócios, o evento promove encontros de matchmaking, que aproximam realizadores e profissionais de empresas e instituições do mercado internacional. Entre os participantes estão representantes da francesa Dandelooo, da distribuidora Goodfellas, da produtora Autour de Minuit, dos Prêmios Quirino e do DOK Leipzig. As atividades de mercado serão encerradas com a premiação dos projetos participantes das sessões de pitching.



Para Nara Aragão, coordenadora de programação do ANIMAGE Conecta, a criação do encontro amplia a atuação do festival no setor audiovisual. “A programação foi pensada para proporcionar um ambiente de negócios em que podemos repensar coletivamente as próprias dinâmicas deste mercado, valorizando a participação plural, capaz de enriquecer o debate sob diferentes perspectivas: artística, autoral, crítica e social”, afirma.



A gratuidade de todas as atividades é apontada pelos codiretores do ANIMAGE, Lucianne Vasconcelos e Antonio Gutierrez, como uma das principais características do projeto. “O patrocínio da Petrobras com o incentivo da Lei Rounaet com realização do Ministério da Cultura tornou possível concretizar essa proposta e garantir acesso gratuito para todos. Queremos contribuir para um setor mais articulado, sustentável e internacionalizado, valorizando a diversidade, a potência criativa e a produção autoral que sempre estiveram no DNA do ANIMAGE”, afirmam.



O ANIMAGE Conecta integra a 16ª edição do ANIMAGE - Festival Internacional de Animação de Pernambuco, que acontece de 20 a 29 de novembro, no Recife.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA – ANIMAGE CONECTA 2026



20 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA)

15h – Masterclass de abertura com Sarah de Gaudemar (EUA)

Local: Cais do Sertão

18h – Sessão Petrobras – Abertura do Festival ANIMAGE

Local: Cinema São Luiz



21 DE NOVEMBRO (SÁBADO)

9h – Sessão de Pitching: Curtas-Metragens

11h – Debate: Animação Infantil – Entretenimento X Conteúdo

Com Cesar Cabral (Coala Filmes), Chaps Melo (Mundo Bita) e Rosa Crescente (TV Cultura). Mediação de Marcus Vasconcelos (Estúdio Teremim).

14h – Mesa: Guarda e preservação de acervos e acesso à História da animação brasileira

Com Gil Caserta, Rafaella Milani e John Keven. Mediação de Ingrid Xavier (Cinemateca Pernambucana).

14h – Rodada de Negócios

Inscrições encerradas.

16h – Painel: Os desafios na distribuição para longas de animação no Brasil

Com Margot Brandão (O2 Play), Gabrielle Gazapina (Lança Filmes) e Amanda Kadobayashi (Pinguim Content).

17h30 – Encontro do Movimento de Animação de Retomada (M.A.R.)

18h – Entrevista com Marco Nguyen (França)

Diretor do longa-metragem JIM QUEEN.

19h30 – Encontro entre profissionais

Atividade fechada.



22 DE NOVEMBRO (DOMINGO)

9h – Sessão de Pitching: Projetos de Longas-Metragens

11h – Debate: Influência da Inteligência Artificial Generativa na criação e no mercado da animação

Com Giselle Beiguelman (USP), André Fernandes (IP.rec) e Jonas Cardoso (UNIDAD). Mediação de Marila Cantuária (Produções Ordinária).

14h – Masterclass com Hugo Covarrubias (Chile)

Diretor do curta-metragem BESTIA, indicado ao Oscar.

14h – Rodada de Negócios

Inscrições encerradas.

16h – Sessão de Pitching: Projetos de Séries

18h – Encontro entre profissionais

Atividade fechada.



23 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA)

9h – Conferência da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA)

Com Mariana Medina (vice-presidente da ABCA nacional), Felipe Soares (presidente da ABCA/PE) e Tarsila Tavares (vice-presidente da ABCA/PE).

11h – Painel: Warner Bros. Discovery, Dum Dum e Gloob – Experiências com conteúdo independente de animação e novas perspectivas

Com Bruno Zanoni dos Santos (Grupo Stenna, Emily Hozokawa (Warner Bros. Discovery) e Gabriel Ferraz (Gloob).

14h – Entrevista com Otto Guerra

Diretor do longa-metragem O FILHO DA PUTA.

15h – Matchmaking

Atividade fechada.

16h – Mesa: Coprodução com a França, um panorama atual

Com Edwina Liard (Ikki Films), Delphine Dalquié (Folivari) e Nara Normande (diretora e animadora). Mediação de Nicolas Piccato (Embaixada da França no Brasil).

18h – Premiação das Sessões de Pitching



ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Feira Cria + Feira Gente

21 e 22 de novembro, no vão do Cais do Sertão. Feiras de arte impressa, editoras, publicações e marcas independentes.

Oficinas

Seis oficinas gratuitas, com 90 vagas disponíveis. Inscrições de 19 a 29 de outubro, com programação a ser divulgada em 19 de outubro.



SERVIÇO:

ANIMAGE Conecta 2026

Quando: de 20 a 23 de novembro de 2026

Onde: Cais do Sertão – Recife (PE)

Acesso: Gratuito, mediante credenciamento no site do evento

