Art Popular celebra 30 anos de "Temporal" com show no Recife

Grupo Art Popular volta ao Recife para comemorar três décadas da música "Temporal", clássico do pagode dos anos 1990

Grupo Art Popular (Foto: Divulgação)

Recife vai entrar no clima de um dos grandes sucessos do pagode dos anos 1990. No dia 31 de outubro, Art Popular se apresenta no Espaço Aberto, no bairro da Imbiribeira, para celebrar os 30 anos de “Temporal”, música que marcou gerações e segue na memória dos apaixonados pelo gênero.

Com uma noite dedicada à celebração do pagode, o evento também reúne Éder Arruda, Grupo Terra, Grupo TS Nostalgia e Júnior Santos. O encontro promete embalar o público com sucessos, nostalgia e muito samba no pé. Os ingressos já estão à venda no site Evenyx.

Com uma trajetória que se confunde com a popularização do pagode nos anos 1990, o Art Popular conquistou o público com sua mistura de romantismo, suingue e refrões marcantes. Entre os grandes sucessos da banda, “Temporal” se tornou um dos mais emblemáticos, atravessando gerações como trilha sonora de histórias de amor e presença garantida nas rodas de pagode.

