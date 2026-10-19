"A Mulher no Espelho" leva investigação sobre realidade e delírio ao Teatro Arraial Ariano Suassuna

Com elementos do Teatro do Absurdo e da estética Noir, o monólogo "A Mulher no Espelho" será encenado no Recife em 29 de outubro, no Teatro Arraial Ariano Suassuna

Teatro Arraial Ariano Suassuna recebe o monólogo "A Mulher no Espelho" (Foto: Divulgação)

A companhia maranhense Cia. no Ar! apresenta o espetáculo “A Mulher no Espelho” no Recife, no dia 29 de outubro, às 19h30, no Teatro Arraial Ariano Suassuna. A sessão integra a primeira circulação nacional do grupo, que percorre sete cidades do Nordeste com nove apresentações.

Protagonizado por Jaqueline Lince, o monólogo é uma adaptação da peça “O Homem no Espelho”, do dramaturgo romeno Matei Viniec. Na trama, uma mulher começa a ouvir uma voz misteriosa vinda do espelho do banheiro e passa a confrontar os limites entre realidade, delírio e identidade.

A montagem combina elementos do Teatro do Absurdo e da estética Noir para abordar conflitos de identidade, solidão e saúde mental. A direção criadora é de Eduardo Medeiros, com direção de cena de Igor Kayroz.

Além das apresentações, a circulação promove debates com psicanalistas para ampliar o diálogo com o público sobre os temas abordados na obra.