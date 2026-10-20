Musical sobre Princesa Diana chega ao Recife para apresentação única

Em uma montagem brasileira não-réplica, "Diana – A Princesa do Povo" propõe um olhar próprio sobre a vida de Diana, para além dos palácios e das manchetes

Mavi Carpin interpreta Diana Spencer no musical (Foto: Renan Montenegro)

A vida de Diana Spencer, uma das figuras mais emblemáticas da monarquia britânica, será encenada no musical “Diana – A Princesa do Povo”, que chega ao Teatro Guararapes, no Grande Recife, nesta quarta-feira (21), às 20h30.

Em apresentação única, o espetáculo integra uma turnê nacional que passou por seis cidades brasileiras. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão à venda no site Cecon Tickets e na bilheteria física do teatro.

Com direção de Tadeu Aguiar, a produção se inspira em “Diana: The Musical”, da Broadway, mas aposta em uma narrativa própria da trajetória e do legado da Princesa de Gales.

A trama deixa em evidência os desafios que marcaram sua vida pessoal, as tensões dentro da família real e o impacto da exposição pública sobre uma mulher em busca da sua própria identidade diante dos olhos do mundo.



Amor, maternidade, solidão, amadurecimento e liberdade atravessam a história da Princesa, que se tornou um dos grandes símbolos populares do século.



No elenco, Mavi Carpin interpreta Diana, Lucas Britto vive o Príncipe Charles, Simone Centurione dá vida à Rainha Elizabeth e Giselle de Prattes assume o papel de Camilla Parker Bowles. Para Mavi, a admiração que a Princesa ainda desperta está ligada à forma como ela desafiou as expectativas impostas às mulheres.

“Precisamos de figuras que questionem esse modelo de sociedade em que a mulher é colocada em uma posição de subserviência, como se seu papel fosse apenas servir, aceitar e obedecer. Diana mostrou que as mulheres podem ocupar os espaços que desejam e lutar por aquilo em que acreditam”, explica a atriz em entrevista ao Diario.

Além da linguagem corporal e verbal de Diana, Mavi Carpin também reproduz os aspectos visuais da personagem. Foram confeccionadas quatro perucas de cabelo natural, trabalhadas fio a fio e submetidas a cinco processos de descoloração até alcançar uma tonalidade próxima à original.

Ainda assim, um dos principais desafios do papel é o fato de a Princesa já ocupar um lugar consolidado na memória coletiva, o que torna ainda maior a responsabilidade de representá-la no palco e explorar aspectos que ajudem o público a conhecê-la sob outra perspectiva. “Diana era, de fato, uma mulher de muitas dimensões. Minha intenção é justamente permitir que as pessoas enxerguem esse lado humano dela”, afirma.



Serviço

Diana – A Princesa do Povo

Quando: quarta-feira (21 de outubro), em apresentação única

Onde: Teatro Guararapes, Grande Recife

Ingressos: a partir de R$ 25, no site Cecon Tickets e na bilheteria física do teatro.