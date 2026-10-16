Festival OLAR abre inscrições para oficinas gratuitas de formação audiovisual em Pernambuco

Serão promovidas as atividades formativas de atuação para cinema e investigação sobre a memória das mulheres no audiovisual peruano em Paudalho e Carpina e as sessões acontecem entre 11 e 14 de novembro

Observatório Latino-americano de Realizadoras chega em sua 3ª edição este ano (Divulgação)

O Festival de Cinema OLAR (Observatório Latino-americano de Realizadoras) abre, entre os dias 15 e 26 de outubro, as inscrições para duas oficinas gratuitas que integram sua Sala de Formação OLAR, iniciativa dedicada à criação, à pesquisa e à reflexão sobre o audiovisual produzido por mulheres e dissidências de gênero na América Latina.

Realizadas em Paudalho e Carpina, as atividades fazem parte da terceira edição do festival, que acontece com exibições de 11 a 14 de novembro de 2026 e amplia, nesta edição, sua presença territorial na Zona da Mata de Pernambuco. As inscrições são voltadas para pessoas maiores de 18 anos e não exigem experiência prévia.

O resultado da seleção para as oficinas será divulgado no dia 30 de outubro. Além das oficinas, serão disponibilizadas três bolsas de estudo destinadas a estudantes do interior, com apoio para transporte, alimentação e hospedagem durante o período do festival.



Criado em 2020 por Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, o Observatório Latino-Americano de Realizadoras (OLAR) nasceu com a proposta de contribuir para a memória, a pesquisa e a difusão do cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero da América Latina e do Caribe, articulando profissionais e públicos a partir de Pernambuco.

O Festival de Cinema OLAR, realizado bienalmente desde 2022, é uma das principais ações da iniciativa e reúne sessões de filmes, mostras competitivas e não competitivas, encontros e atividades formativas. Na terceira edição, a programação chega a Paudalho e Carpina, aproximando a produção cinematográfica latino-americana de novos públicos e criando espaços de formação diretamente no território.



Na Sala de Formação OLAR, duas experiências com propostas distintas colocam em diálogo prática artística, pesquisa, memória e pensamento crítico. Em Paudalho, a atriz e preparadora de elenco pernambucana Clébia Sousa ministra a oficina Atuação para Cinema, voltada às particularidades do trabalho do intérprete diante das câmeras.

Em Carpina, a pesquisadora, educadora e realizadora peruana Lorena Best Urday, co-criadora do projeto Archivo Reversible, conduz Mexendo no Archivo Reversible: Oficina de Ensaio Collage, atividade que parte de arquivos cinematográficos para investigar a presença das mulheres na história do cinema de não ficção do Peru e discutir as relações de poder que atravessam a produção audiovisual.

Formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Clébia Sousa construiu uma trajetória que atravessa diferentes frentes do cinema e do audiovisual brasileiro. Como atriz, integrou produções de destaque como Bacurau, O Som ao Redor, Tatuagem e Fortaleza Hotel, além de trabalhos para o streaming, entre eles Manhãs de Setembro, Maria e o Cangaço e Cangaço Novo. Também atua na preparação de elenco, área em que se destaca pelo trabalho realizado no filme O Último Azul, além de desenvolver oficinas voltadas à atuação para cinema e televisão.

Na oficina em Paudalho, Clébia propõe um mergulho nas especificidades da interpretação audiovisual, explorando recursos para a construção da presença diante das câmeras. Corpo, voz, fala, expressão facial e movimento serão trabalhados como instrumentos de comunicação e criação, em exercícios voltados à consciência corporal, à expressão das emoções e à compreensão das diferenças entre atuar para uma câmera e para outras linguagens cênicas. A atividade é destinada tanto a pessoas que já possuem alguma aproximação com a atuação quanto àquelas que desejam ter um primeiro contato com esse universo.

Em Carpina, a proposta conduzida por Lorena Best Urday desloca o olhar para o campo da memória e da pesquisa cinematográfica. Doutoranda em Cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF), professora na Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), no Peru, pesquisadora, educadora e realizadora, Lorena atua também na gestão de projetos de preservação e acesso a filmes de não-ficção realizados por mulheres. É co-criadora do Archivo Reversible, plataforma dedicada à investigação e à disponibilização de documentos e filmes produzidos por mulheres no Peru entre 1970 e 2020.

É desse material que parte a oficina Mexendo no Archivo Reversible: Oficina de Ensaio Collage. A atividade propõe uma leitura crítica das imagens e narrativas que ajudaram a construir a representação das mulheres no cinema peruano, questionando hierarquias da indústria audiovisual e as relações de poder que definem quais histórias são preservadas, acessadas e reconhecidas. A partir de filmes, textos e imagens do arquivo, as participantes serão convidadas a experimentar a linguagem da colagem como ferramenta de pesquisa, interpretação e criação. Entre os filmes que integram as referências da oficina estão ¿Y después qué? (1983), de Victoria Chicón; Luna de Almendra (1992), de Rosa Marca Alvárez Gil; e Programa Amiga (1995), de Ana Uriarte.

Para Lílian de Alcântara, diretora artística do Festival de Cinema OLAR, a ampliação da programação formativa acompanha o próprio movimento de expansão do festival: “Chegar à terceira edição e ampliar o festival é também criar novos espaços de encontro com o cinema. A Sala de Formação OLAR traz duas experiências diferentes: uma oficina prática de atuação para cinema, voltada ao trabalho diante das câmeras, e outra, em parceria com o Archivo Reversible, que parte do arquivo e da colagem para refletir sobre a presença das mulheres no cinema peruano”.

O Festival Olar 3 - Observatório Latino-Americano de Realizadoras é uma produção da produtora carpinense Olar Filmes, com incentivo do Funcultura Audiovisual, Fundarpe e Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco e apoio da Lei Paulo Gustavo (PE) e Ministério da Cultura.