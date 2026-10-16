Pernambuco lança edital para contratar artistas para o carnaval e o São João de 2027

Inscrições para o Edital Caju 2027 começam em 20 de outubro e contemplam Carnaval e São João; seleção reúne 12 categorias artísticas e tem resultado final previsto para dezembro

Tumaraca animou foliões na abertura do Carnaval 2026, no Marco Zero (Karol Rodrigues/DP)

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quarta-feira (14), a convocatória para o Edital Caju, que reúne a seleção de artistas e grupos culturais para as programações do Carnaval e do São João de 2027. As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir da próxima terça-feira e seguem até 10 de novembro, exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco.

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur). O edital contempla propostas para festividades realizadas ou apoiadas pelo Governo do Estado nos municípios das 14 Regiões de Desenvolvimento.

Uma das novidades desta edição é a apresentação do documento em formato interativo, com recursos de acessibilidade como audiodescrição, alto contraste e tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A proposta é facilitar o acesso às informações e às regras da seleção.

“Para 2027, buscamos fortalecer esse processo, ampliar a diversidade das propostas e facilitar o acesso dos fazedores de cultura às informações e às etapas da seleção”, afirma Ana Paula Jardim, secretária de Cultura de Pernambuco em exercício.

Categorias e manifestações culturais

O Edital Caju contempla 12 categorias, divididas igualmente entre os ciclos carnavalesco e junino. No Carnaval, estão incluídas manifestações como frevo, maracatu, afoxé, caboclinho, ciranda, coco, clubes carnavalescos, troças, blocos afro, escolas de samba e grupos de passistas, além de orquestras, dança e diferentes gêneros musicais.

Para o São João, a convocatória abrange culturas populares de tradição junina, trios pé-de-serra, quadrilhas, dança e música, além de manifestações como aboio, bandas de pífanos, xaxado, cantoria de repente, coco e ciranda.

A seleção também estabelece reservas mínimas de contratação para ampliar a representatividade nas programações. Os percentuais, aplicados separadamente a cada ciclo, são de 20% para pessoas negras e 3% para cada um dos seguintes grupos: pessoas com deficiência, integrantes de comunidades tradicionais, pessoas não cisgênero e mulheres cis.

Podem participar artistas individuais, grupos, bandas, trios, coletivos, companhias e outras formações artísticas com vínculo com Pernambuco e pelo menos seis meses de atuação cultural comprovada.

Inscrições e calendário

Para se inscrever, é necessário ter cadastro como Agente Individual no Mapa Cultural de Pernambuco, preencher o formulário da convocatória e anexar a documentação exigida.

A análise documental será realizada de 11 a 19 de novembro. O resultado preliminar está previsto para 25 de novembro, com prazo para recursos até 1º de dezembro. Já a análise artística ocorrerá de 14 a 18 de dezembro, e o resultado final deverá ser divulgado em 23 de dezembro de 2026.