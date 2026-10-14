The Strokes declaram apoio a Lula: banda posta arte política em rede social

Grupo usou o perfil oficial para manifestar suporte ao presidente; postagem conta com remix do baterista brasileiro Fabrizio Moretti na trilha sonora

A banda The Strokes divulgou posicionamento favorável à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Reprodução/Redes Sociais)

A banda The Strokes manifestou apoio público à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo divulgou o posicionamento por meio de seu perfil oficial no Instagram.

Na publicação, os músicos compartilharam uma arte visual com temática política favorável ao atual mandatário. O conteúdo traz como trilha sonora a canção "Oblivius (Moretti Remix)", versão remixada pelo baterista brasileiro Fabrizio Moretti, integrante da banda.

O atual presidente agradeceu o apoio.

“Companheiros do @thestrokes, o povo brasileiro sabe what side we are standing on ????????????. Estamos do lado da democracia, do trabalhador e da esperança. Bora, gente!????”, respondeu a conta oficial de Lula.

O quinteto se junta ao guitarrista norte-americano Tom Morello, de Rage Against the Machine e Audioslave, que publicou mensagens nas redes sociais também declarando apoio à reeleição do presidente.

Apresentação no Primavera Sound São Paulo



A manifestação virtual ganhou repercussão logo antes da chegada do conjunto musical ao país. O The Strokes está confirmado na lista de headliners, integrando o grupo de atrações principais do Primavera Sound São Paulo.

O festival tem apresentações agendadas para os dias 5 e 6 de dezembro. Os espetáculos do evento acontecem no Autódromo de Interlagos.

Cenário das Eleições Presidenciais



A postagem do grupo ocorre em meio às atividades de campanha para o segundo turno das Eleições Presidenciais brasileiras. A votação decisiva está marcada para o dia 25 de outubro.

Na disputa eleitoral pela presidência, Luiz Inácio Lula da Silva concorre contra Flávio Bolsonaro (PL).

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