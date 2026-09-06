Elton John publica vídeo raro de show no RJ em 1995 às vésperas do Rock In Rio
O show do cantor britânico acontece nesta segunda-feira (7), na Cidade do Rock, no Palco Mundo. A previsão é que ele se apresente a aprtir das 23h
Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo
Publicado: 06/09/2026 às 10:14
O show de Elton John no Rio em 1995 (Foto: Reprodução/Redes Socias)
Às vésperas de seu show no Rock In Rio 2026, Elton John anunciou a publicação em seu canal de YouTube de um vídeo da música Sacrifice gravado em seu show no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 1995.
O show do cantor britânico acontece nesta segunda-feira (7), na Cidade do Rock, no Palco Mundo. A previsão é que ele se apresente a apartir das 23h.
Apesar de a plataforma já contar com outros trechos da canção naquele show, o material destaca-se por sua qualidade de imagem e som, difíceis de encontrar.
O show de Elton John no Rio em 1995
Segundo informações do Jornal do Brasil à época, o show de Elton John no estádio do Flamengo pecou um pouco na organização.
Contou com filas gigantes e até uma antecipação de 10 minutos do show de abertura, feito por Sheryl Crow. Durante a montagem do palco, um operário caiu de sete metros de altura e precisou ser socorrido a um hospital.
O britânico cantou seus principais sucessos à época, incluindo clássicos como I’m Still Standing, Can You Feel The Love Tonight Don’t Le The Sun Go Down On Me, Your Song e Rocket Man, além, é claro, de Sacrifice e outras tantas músicas.
Também em 1995 o cantor passou por São Paulo. Dias antes, ele cantou para quase 30 mil pessoas no estádio Ícaro de Castro Mello, dentro do Parque do Ibirapuera. No Estadão, o crítico Mauro Dias escreveu à época que o cantor provou que “quase 30 anos depois do início da carreira, ainda tem o poder de hipnotizar o público”.
Elton John “estava animado e de bom humor” no palco e “fez brincadeiras como ir para debaixo do piano e continuar tocando, com a mão direita esticada”, além de ter dedicado a música Don’t Let The Sun Go Down On Me a Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 brasileiro que havia morrido no ano anterior.