Documentário sobre o Oasis explora relação conturbada entre os Gallagher e turnê-fenômeno

Em cartaz nos cinemas, "Oasis: Don't Look Back in Anger" retrata o clima da turnê de sucesso que marcou o reencontro do grupo britânico em 2025

A banda Oasis acabou em 2009 após briga entre os irmãos Gallagher (Reprodução/Redes Sociais)

Os irmãos Gallagher levaram a energia de astros do rock para o pacato - e abafado - Festival de Cinema de Veneza no último sábado (5) onde o documentário sobre a turnê de reunião da banda fez sua estreia mundial. Agora, o filme chega aos cinemas do Recife, com sessões nas redes UCI e Cinemark. Logo depois, o longa ficará disponível na plataforma de streaming Disney+.

"Oasis: Don’t Look Back in Anger" é parte filme de show e parte exploração do relacionamento conturbado entre Noel e Liam Gallagher, cuja briga de longa data levou ao fim do Oasis em 2009 de maneira espetacularmente dramática, após uma discussão nos bastidores momentos antes de subirem ao palco em Paris.

Noel disse a famosa frase de que seu irmão é "o homem mais irritado que você já conheceu". "Ele é como um homem com um garfo em um mundo de sopa", acrescentou. Liam disse ao Guardian em 2018: "[Noel] me prejudicou, cara, ele me jogou debaixo do ônibus, e eu não vou esquecer isso. Ele acabou com a banda e isso significava tudo para mim. Apenas para alavancar a carreira dele".

O Oasis foi fundado na classe trabalhadora de Manchester, Inglaterra, em 1991, e se tornou um dos grupos britânicos mais populares dos anos 1990, atingindo o topo das paradas com seu álbum de estreia "Definitely Maybe", em 1994. Seu trabalho seguinte de 1995, "(What’s the Story) Morning Glory?", tornou-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos no Reino Unido.

O filme examina o fenômeno do Oasis e as personalidades difíceis por trás dos sucessos, a maioria dos quais foi escrita pelo irmão mais velho dos Gallagher, Noel, de "Wonderwall" a "Live Forever". A obra inclui ensaios inéditos (onde todos ficam tensos quando Liam entra) e o que foi, pelo menos até aquele momento, a primeira entrevista conjunta da dupla em 25 anos.

Em 2025, os irmãos encerraram um hiato de 16 anos com uma turnê de reunião que começou em Cardiff, no País de Gales, para um público extasiado e de todas as idades com mais de 60 mil pessoas. Muitos temiam que, assim como em Paris em 2009, o show pudesse nem acontecer. Mas a apresentação continuou, com os ex-membros do Oasis Paul "Bonehead" Arthurs e Gem Archer na guitarra, o baixista Andy Bell e o baterista Joey Waronker.

A Associated Press escreveu na época que canções como "Supersonic" e "Roll With It" "soavam tão estrondosas como sempre e provocaram cantorias em massa".

Steven Knight, creditado como roteirista do documentário, disse que ele e Noel queriam explorar a questão de por que a música resistiu ao tempo, não apenas para os fãs que a vivenciaram nos anos 1990, mas também para a geração seguinte, o que culminou na demanda intensa por ingressos para a turnê de reencontro.

Os cineastas Dylan Southern e Will Lovelace conversaram com os irmãos separadamente antes do início dos ensaios e, depois, juntos, enquanto a turnê estava a todo vapor, para refletir a verdadeira progressão do relacionamento.

"Nos propusemos a fazer um filme sobre a reconciliação de dois irmãos, infames por seu relacionamento volátil, mas também queríamos fazer um filme sobre a força da música e a maneira como as canções do Oasis continuaram a ter vida própria, enquanto a banda permaneceu inativa por 15 anos", disseram os diretores. "O documentário, assim como a reunião e a turnê, ganhou vida própria."

Os cineastas disseram que o objetivo era tornar as câmeras e sua presença invisíveis para a banda durante os ensaios. Nos shows, queriam que o público se sentisse presente. O filme também se concentra em vários fãs ao redor do mundo. "Às vezes, você pode simplesmente cruzar com alguém com um cachorro chamado Bonehead e isso se torna parte da história", disse Southern.





