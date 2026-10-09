Batuke do Pretinho da Serrinha leva samba para Olinda com Marcelo D2 e Taiguara Borges

Neste domingo (11), Pretinho da Serrinha leva projeto de roda de samba para a Mansão Matuta, em Olinda, com a participação de Marcelo D2 e Taiguara Borges

Pretinho da Serrinha circula por todo o Brasil com o projeto do Batuke (Divulgação)

Se tem uma coisa que o Batuke do Pretinho da Serrinha sabe fazer é transformar uma roda de samba em ponto de encontro. Depois de reunir no Rio de Janeiro artistas de diferentes gerações e universos musicais, o projeto agora coloca o pé na estrada para levar essa experiência a dez cidades brasileiras. Em Olinda, o encontro acontece neste domingo (11), com as participações de Taiguara Borges e Marcelo D2, na Mansão Matuta. Os ingressos estão disponíveis no Ticket360 e custam a partir de R$ 25.

O Batuke se tornou conhecido pela mistura de sonoridades e pelos encontros entre artistas que, a cada edição, encontram novas formas de atravessar o samba. Ao longo da trajetória, o projeto já recebeu nomes como Caetano Veloso, Marisa Monte, Martinho da Vila, Milton Nascimento, Péricles, Seu Jorge, Maria Rita e Zeca Pagodinho. Agora, a proposta ganha uma nova dimensão ao chegar a novos territórios do país.

Em Olinda, Taiguara Borges e Marcelo D2 se juntam a Pretinho da Serrinha para

uma noite que reforça essa vocação do Batuke para os encontros. O repertório

também foi renovado nesta temporada e reúne homenagens a nomes que

marcaram a trajetória do projeto, além de manter a espontaneidade que é uma de suas marcas, com espaço para encontros inesperados e participações-surpresa.

“O Batuke sempre foi um projeto que navega além do samba. Recebemos artistas de diferentes estilos e mostramos que grandes sucessos da música podem ganhar uma nova leitura e virar samba, sem perder a essência. Acho que essa troca é uma das maiores riquezas do Batuke e quero que cada noite seja única”, destaca Pretinho da Serrinha.

A chegada a Olinda integra a primeira turnê nacional do Batuke, que acontece entre setembro de 2026 e janeiro de 2027. A circulação é uma oportunidade de levar a proposta do evento para diferentes públicos e, ao mesmo tempo, estabelecer novas conexões com as culturas e artistas de cada território.

Misturando samba e diferentes manifestações da cultura nacional, o evento também carrega as referências que formaram Pretinho da Serrinha, do jongo às rodas de samba, da bateria do Império Serrano à convivência com grandes mestres da cultura popular. Essa ancestralidade aparece na escolha do repertório, nos arranjos e na construção dos encontros musicais que acontecem a cada edição.

A turnê conta com patrocínio da Petrobras, por meio da Seleção Petrobras

Cultural e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realização do Ministério da

Cultura. As apresentações também contam com recursos de acessibilidade,

incluindo intérprete de Libras, audiodescrição, acessibilidade arquitetônica, espaços reservados para cadeirantes, banheiros acessíveis e outras adaptações para garantir uma experiência inclusiva ao público.

SERVIÇO

Batuke do Pretinho em Olinda

Data: Neste domingo (11), a partir das 16h

Local: Mansão Matuta (Rua do Bonfim, 82 , Casa - Carmo - Olinda - PE)

Classificação: 18 anos

Ingressos: A partir de R$ 25

*Com informações da assessoria