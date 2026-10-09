Capibaribe Festival une ação ambiental e shows gratuitos de Maestro Forró e mais no Recife Antigo

Maestro Forró e Mago de Tarso estão entre as atrações do Capibaribe Festival, que ocupa a Avenida Rio Branco, no Recife, com shows gratuitos e programação dedicada à cultura e à sustentabilidade.

Mago de Tarso se apresenta neste sábado (10), na programação gratuita do Capibaribe Festival (Foto: Divulgação)

Em defesa dos recursos hídricos do estado, a quinta edição do Capibaribe Festival ocupa a Avenida Rio Branco, neste sábado (10), às 18h, unindo arte e ecologia.

As apresentações gratuitas de Maestro Forró, Mago de Tarso, Mazuli, As Originárias e a Orquestra Meninos e Meninas da Alegria dão voz ao tema deste ano “Somos Todos Água”.

O festival, que já removeu 2,2 toneladas de lixo e reflorestou áreas com 2,5 mil árvores nativas, transforma o Bairro do Recife em um centro de conscientização sobre a emergência climática.

Com diversas gerações e gêneros no palco da Rio Branco, a música pernambucana lidera esse manifesto ecológico. A programação vai do frevo do Maestro Forró ao rap de Mago de Tarso, que recentemente lançou “As Que Eu Dancei, Vol. 1”, seu mais novo EP.

Referência na revitalização sonora das ideias do Manguebeat, Mago de Tarso apresentará mais um trabalho que é pautado pela inquietação e desconstrói os limites do forró e do piseiro

A noite também terá a presença da Orquestra Meninos e Meninas da Alegria, projeto da ONG Giral que traz o talento de jovens de Glória do Goitá para a capital, integrando o interior à mobilização.

Completando a escalação, Mazuli traz sua mistura de nova MPB e arranjos modernos, ao lado da banda de mulheres indígenas As Originárias, que reforça a identidade e a voz dos povos nativos de Pernambuco através da arte

Criado em 2022, o Capibaribe Festival encerra mais uma edição depois de promover ações voltadas à recuperação ambiental e à conscientização sobre os recursos hídricos.

Ao longo deste ano, o festival conectou diferentes cidades atravessadas pela bacia do Capibaribe, como Recife, Olinda, Paudalho e Glória do Goitá. Nesse percurso, realizou conferência climática, mutirão de limpeza na Praia do Pina, plantio de mudas, feira de economia circular, pedalada, hackathon e sessões de cinema.