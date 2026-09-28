Jão anuncia show no Recife, única cidade nordestina da nova turnê

Cantor Jão se apresenta no Geraldão, no Recife, em 28 de novembro, com a turnê do álbum "Memórias Póstumas"

Jão é conhecido pelos hits 'Vou morrer sozinho' e 'Imaturo' Foto: Divulgação ()

O Recife está entre as cidades que vão receber a nova turnê de Jão. O cantor se apresenta no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, no dia 28 de novembro, com o espetáculo baseado em “Memórias Póstumas” (2026), seu quinto álbum de estúdio. A turnê também passará por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e São Paulo, onde terá uma apresentação especial em um palco 360 graus no Estádio do Palmeiras.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (29), no site Eventim, em pré-venda para clientes Itaú, e os preços variam de R$ 105 a R$ 990.

Jão passou mais de um ano longe dos palcos. Nesse período, perdeu o pai, uma das principais inspirações para o novo disco, e também se afastou das redes sociais para reorganizar, em silêncio, sua relação com a própria carreira. “Estou tomando meu tempo. Estou movendo meus pauzinhos da minha maneira”, afirmou o cantor em entrevista recente.

O processo resultou em “Memórias Póstumas”, sucessor de “SUPER” (2023). Nas redes sociais, Jão definiu o álbum como um conjunto de “músicas sobre a vida, nem sempre como ela é”. O trabalho assume um tom mais íntimo e delicado, tanto nas letras quanto na sonoridade, marcado por temas ligados à memória, às relações e às experiências vividas pelo cantor.

Apesar da atmosfera mais introspectiva do disco, a nova turnê não deve representar uma redução da escala dos shows anteriores. Jão retorna depois de uma temporada de apresentações em arenas e, em 25 de setembro, reuniu 60 mil pessoas no Estádio do Palmeiras. Para a nova etapa, a proposta é levar a estética lírica e nostálgica de “Memórias Póstumas” para uma superprodução visual e cenográfica.

Em São Paulo, o cantor também realizará um antigo desejo: montar o palco no centro do estádio, permitindo uma experiência em 360 graus. “Tive um ano estranho e fazer esse disco foi como contar tudo para vocês, enquanto não estavam lá. Estou muito feliz por estar de volta”, declarou em nota sobre o retorno.

SERVIÇO

RECIFE

Data: 28 de novembro de 2026 (sábado)

Local: Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira - Recife/PE

Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 105,00 (meia-entrada) | R$ 147,00 (entrada social) |

R$ 210,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 190,00 (meia-entrada) | R$ 266,00 (entrada social) |

R$ 380,00 (inteira)

Pista - R$ 225,00 (meia-entrada) | R$ 315,00 (entrada social) | R$ 450,00 (inteira)

Pacote VIP Super Fã Itaú - R$ 675,00 (meia-entrada) | R$ 765,00 (entrada social) | R$ 990,00 (inteira)

Pacote Vip Super Fã Itaú

Incluso:

- Ingresso do show para o setor Pista

- Entrada Antecipada - Credencial VIP especial

- Poster da tour (edição limitada)

- Kit Especial com itens exclusivos do merch

*Os horários do VIP são anunciados até 48h antes do evento, nas redes sociais e no e-mail do seu cadastro da compra.

** Se perder o horário do pacote VIP você perde o direito aos itens descritos no pacote.

Pré-venda clientes Itaú Unibanco:

Clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité: 29 de setembro, às 10h

Demais clientes Itaú Unibanco: 30 de setembro, às 10h

Venda geral: 1 de outubro, às 10h on-line, e às 11h na bilheteria oficial.

Vendas online em: eventim.com.br/artist/jao/