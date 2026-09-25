Filme pernambucano sobre indígenas Pankará é selecionado para festival em Portugal

A cacica Lucélia Leal participa do documentário (Foto: Xicão Neto/ Divulgação)

Filmado no Sertão de Pernambuco, o documentário "Guerreiros Plantados", de José Carbonel e Rui Mendonça, foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela (CineEco Seia), que começa no dia 9 de outubro em Portugal. Com 52 minutos, o média-metragem acompanha as lutas dos indígenas Pankará de Serrote dos Campos pela retomada de seus teritórios seculares, localizados nas proximidades do município de Itacuruba, nas margens do Rio São Francisco.

Uma parte das terras dos Pankará foi inundada com a construção da Barragem de Itaparica em 1988. O povo indígena teme ainda os impactos que podem ser acarretados com a possível futura construção de uma central nuclear na região.

"Guerreiros Plantados" retrata o cotidiano dos Pankará e seus rituais, além de apresentar entrevistas com lideranças como Fernando Antônio, Jorge Carvalho, a cacica Lucélia Leal e o pajé Eraldo Leal Lopes.

Em setembro, o filme venceu o prêmio de Melhor Roteiro na Miar (Mostra Independente de Arte do Rio de Janeiro).

