Livro "Boi Morto" reúne histórias de mulheres e situações insólitas em um Recife íntimo e familiar

Prestes a ser lançado neste sábado (26), "Boi Morto" apresenta histórias de mulheres com conflitos familiares, memórias e diferentes momentos da vida no Recife

"Boi Morto" é a segunda obra assinada por Maria Carolina Morais (Foto: Juana Carvalho/Divulgação)

Ambientado no Recife, o livro Boi Morto (Cepe Editora) será lançado neste sábado (26) pela escritora Maria Carolina Morais. A obra reúne seis contos nos quais situações cotidianas ganham contornos insólitos. O texto que dá nome ao livro, descreve a festa de aniversário de Tenório, casado com Simone.

A celebração segue até ser atravessada por uma chuva, que lentamente vira uma enchente. Atenta ao que acontece, Simone observa que entre veículos, entulhos e árvores arrastadas há um boi morto, intumescido, mas de olhos despertos, como se ainda vivesse.

Diante do cenário de destruição, da presença do animal (quase uma alegoria para sua vida), ela conclui ser impossível alcançar outro abrigo além do “inferno que se tornou o seu corpo”. A tensão entre a experiência íntima e a paisagem em colapso constrói a atmosfera da obra, que tem lançamento no dia 26 de setembro, às 14h, na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby.

As principais vozes do livro são femininas e integram o mesmo núcleo familiar. Embora independentes, as histórias estabelecem entre si uma rede de relações em que personagens reaparecem e tempos se deslocam. Simone surge no segundo, quinto e sexto contos. Naná, sua neta, protagoniza os três textos centrais. No segundo conto, Naná é apresentada como filha de Marcel, músico e filho de Simone, fruto de uma gravidez precoce.

]Mais adiante, Simone aparece separada do marido, distante dos filhos, morando com uma amiga. No sexto conto, o tempo recua: ela ainda vive com Tenório e os filhos, Marcel e Beto, dividida entre tarefas domésticas, dores do corpo e grosserias do companheiro. Naná narra os três contos que protagoniza; os demais são conduzidos em terceira pessoa.

“Essas narrativas de Maria Carolina Morais, tecidas com independência e, ao mesmo tempo, com uma delicada coesão, mostram uma voz sólida, em um livro profundo e surpreendente”, considera o editor da Cepe, Diogo Guedes.

Segundo ele, a autora constrói uma prosa sem excessos para revelar as dimensões trágica e cômica do cotidiano. Por suas páginas circulam adolescentes deslocadas, artistas frustradas, vendedoras de shopping, uma dançarina e herdeiros falidos de nobres famílias locais.

As mulheres que ocupam o centro das histórias, segundo Maria Carolina, também são atravessadas por sua própria experiência. “São pessoas com quem encontrei, que de alguma maneira reverberaram em mim”. A autora conta que o protagonismo feminino não foi planejado.

Surgiu naturalmente durante o processo de escrita. “Acho que é um atravessamento corporal, de uma vivência que, de alguma maneira, consegui colocar para fora”, explica. Ela também considera a possibilidade de que essas personagens tenham surgido da necessidade de tatear lugares obscuros da própria experiência - espaços que, nos últimos anos, puderam ser desvelados, pensados e discutidos.

Os primeiros textos de Boi morto, livro com 184 páginas, foram escritos em 2020, durante a pandemia de covid-19. O último, concluído em 2023. Os contos também passeiam pela capital pernambucana.

O Recife descrito é o lugar de um passado próximo, com logradouros que preservam os nomes – a Rua Padre Lemos em Casa Amarela e Praça Fleming na Jaqueira - e referências a estabelecimentos já inexistentes, a exemplo da rede de supermercados Bompreço e Comprebem.

Entre enchentes, relações familiares, violências e lembranças, o livro elabora uma cidade íntima e estranha, onde as personagens buscam saídas para suas vidas.

Serviço:

Lançamento do livro Boi morto, de Maria Carolina Morais, com bate-papo da autora dentro do Clube de Leitura Leia Mulheres

Quando: 26 de setembro de 2026, sábado

Hora: 16h

Local: Campus Derby da Fundaj

Endereço: Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife

Preço do livro: R$ 70,00 (impresso)