Samba Recife chega à 22ª edição neste fim de semana com Belo, Zeca Pagodinho, Thiaguinho e mais

Evento ocorre na Área Externa do Centro de Conveções neste fim de semana (26 e 27)

Luiz Carlos (vocalista de Raça Negra) é uma das presenças confirmadas para o domingo (27); Thiaguinhio cantará no sábado (26) (Divulgação)

A Área Externa do Centro de Convenções recebe, neste fim de semana (26 e 27), a 22ª edição do Samba Recife, considerado o grande festival do gênero no Brasil por reunir na sua programação alguns dos maiores e mais representativos artistas do samba, em diferentes vertentes. Os ingressos custam a partir de R$ 150,00 e podem ser adquiridos por meio da Bilheteria Digital.

Com quatro palcos, a programação do sábado (26) traz Belo, Fabinho, Péricles, Pixote, Suel, Thiaguinho, Tiee e Tony Salles no Palco Externo. O Palco Samba 90 se prepara para um encontro com Art Popular, Delcio Luiz, Leandro Sapucahy e Molejo. Já o Palco Pernambuco valoriza os artistas locais, reunindo Beleza Pura, Edmundo, Quintal do Tocha, Rayssa Bacellar, Samba dos Traíras e Simples Olhar.

O domingo (27) segue a programação com a presença confirmada de Alexandre Pires, Ferrugem, Raça Negra, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Turma do Pagode, Yan e Zeca Pagodinho no Palco Externo. Arlindinho, Gustavo Lins, Netinho de Paula e Sem Compromisso animam o Palco Samba 90, enquanto Cantor PH, Diego Dias, Ellyson, Excesso de Bagagem, Manucca e Sambar & Love fecham a programação no Palco Pernambuco.

A proposta novamente aposta em uma grade diversa, que abranja fases distintas do gênero. O evento foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco em 2024, tornando-se um ponto obrigatório do calendário musical nacional.

Além da bilheteria virtual, também é possível adquirir os ingressos nas lojas físicas Esposende RioMar e na Chilli Beans do Caruaru Shopping.

