Ariano Suassuna é declarado Patrono da Cultura do Recife

O prefeito Victor Marques (PSB) sancionou na última quinta-feira a lei de autoria do vereador Rinaldo Júnior, que reconhece a trajetória e o legado do escritor e dramaturgo paraibano

Ariano nasceu em João Pessoa (PB), mas viveu no Recife desde 1938 até seu falecimento, em 2014 (Annaclarice Almeida/DP)

Um dos maiores nomes da literatura brasileira foi reconhecido como Patrono da Cultura do Recife em lei sancionada pelo prefeito Victor Marques (PSB) na última quinta-feira (24). Em reconhecimento pela trajetória e legado do escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, o vereador Rinaldo Júnior, autor do texto, defende a celebração e reinvenção do imaginário popular do povo do Nordeste a partir da obra do paraibano radicado na capital pernambucana.

“Este é um ato representativo, simbólico e formal de algo que a cidade já vive: Ariano é um grande nome da cultura e da literatura brasileira e recifense. Fico feliz porque, como pernambucano, filho do Recife e cidadão de São José do Belmonte, pude, enquanto prefeito, assinar algo tão representativo para quem tanto contribuiu para a nossa cultura. É uma forma de fazermos um pouco por ele, depois de tudo o que ele já fez por nós”, declarou o gestor recifense.

O autor da lei se diz honrado em ter seu DNA na história da celebração. “Eu jamais imaginei, quando criança e estudante de escola pública, que teria a oportunidade de ser vereador do Recife e estar ao lado da família de Ariano Suassuna, propondo uma lei e vendo o prefeito Victor sancioná-la. Para mim, é motivo de satisfação, alegria e orgulho”, afirmou Rinaldo Júnior.

Neto de Ariano, João Suassuna destacou como a vida de seu avô foi transformada pelo casamento com Zélia de Andrade Lima, com quem viveu até falecer, em 2014. “Eu digo que o amor de Ariano pelo Recife é de ‘A a Zélia’. Ele veio estudar no Recife, conheceu Zélia e sua vida foi transformada. Antes dela, ele só escrevia tragédias. Ele foi inspirado por ela a descobrir o riso, a leveza e a graça que marcaram o Ariano que conheci como neto. Com essa lei, temos efetivamente sedimentado, não apenas no coração, mas também na alma do povo recifense, a figura de Ariano como Patrono da Cultura da cidade”, destacou João Suassuna, neto do escritor e dramaturgo Ariano Suassuna.

Nascido em João Pessoa, em 16 de junho de 1927, e filho de João Suassuna e Rita de Cássia Dantas Villar, o dramaturgo viveu a infância na cidade de Sousa e, durante a Revolução de 1930, seu pai, ex-governador da Paraíba, foi assassinado no Rio de Janeiro, época em que Ariano se mudou para Taperoá, no sertão da Paraíba. Ele chegou ao Recife em 1938, onde residiu até o fim da vida.

