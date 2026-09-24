Explorando identidade, memória e migrações, mostra 'Gesto' abre na Torre Malakoff nesta quinta (24)

Exposição une fotografia, vídeo, colagem e poesia e já está disponível na Torre Malakoff, localizada na Praça do Arsenal, Bairro do Recife

(Foto: Wendie Zahibo)

Ocorre nesta quinta-feira (24) a abertura da exposição GESTO, de Wendie Zahibo, na Sala Alcir Lacerda da Torre Malakoff. A proposta é um cruzamento de fotografia, vídeo, colagem e poesia para refletir identidade, memória, migrações e arquitetura vernacular no contexto do Atlântico Negro. A artista é da ilha de Guadalupe, território francês localizado no Caribe.

Em 2024, Wendie participou de uma residência artística na Arapuca Arte Residência, em Conde (PB), e, em 2025, durante a Temporada França-Brasil, ela voltou ao Nordeste para apresentar trabalhos do coletivo Masonn na Estação Cabo Branco, em João Pessoa, e no Museu do Homem do Nordeste, no Recife, realizando ainda uma atividade na Oficina Francisco Brennand.

Wendie já possui uma intensa trajetória internacional: apresentou trabalhos na França, Brasil, Costa do Marfim, Senegal e Coreia do Sul e chegou a ser residente da Cité internationale des Arts, em Paris, e participou do Festival Circulation(s), no CENTQUATRE-PARIS. Em 2026, foi finalista do prêmio Révélation SAIF × La Kabine.

A exposição é realizada pela Arapuca Arte Residência, em parceria com a Etc. Produção, com curadoria de Serge Huot, e integra o programa Villa Fatumbi, iniciativa da Embaixada da França no Brasil voltada à cooperação artística transatlântica entre Brasil, França e África.