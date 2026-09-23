Show de Baiana System na MIMO Olinda terá participações de Cannibal e Mãe Beth de Oxum

Show gratuito da banda Baiana System acontece nesta sexta-feira (25), na Praça do Carmo, em Olinda, dentro da programação do festival MIMO

Baiana System apresenta show na MIMO Olinda com participações de Mãe Beth de Oxum e Cannibal (Divulgação/Divulgação/Aline Sales)

Há alguns anos o BaianaSystem vem rodando o país com os shows "Nossa Cultura em Primeiro Lugar". São apresentações que ganham forma diferente a cada cidade, em trocas com músicos, mestres e manifestações locais que alimentam as matrizes e as criações do grupo.

Depois do Rock in Rio, a caravana desembarca em Olinda nesta sexta-feira (25) para o Festival MIMO, com as participações de Mãe Beth de Oxum e Cannibal, do Devotos.

Para o BaianaSystem, Olinda é um universo mágico e de referências muito marcantes. O grupo nasceu justamente inspirado no movimento manguebit que conseguiu conectar muitas expressões culturais locais com o cosmopolitismo global, criando uma nova cena musical que redefiniu a forma do mundo olhar o regionalismo brasileiro.

Além da importância do manguebit, Olinda traz todo um imaginário da cultura popular que inspira o universo do Baiana, com seus bonecos, suas máscaras e tudo o que nasce nas ruas, nos becos e também nos terreiros da cidade.

É de um desses terreiros da cidade que vem uma das convidadas da noite. Ialorixá e mestra coquista, Mãe Beth de Oxum levou o Coco de Umbigada do quintal de casa, em Guadalupe, para a rua, onde a roda faz dos pés uma extensão da percussão. Com o coco, ela fortalece a autoestima de quem vive e faz a cultura popular de Olinda.

Já o outro convidado revela outra face dessa cultura. Vocalista e baixista do Devotos, Cannibal traz a pujança do punk rock do Alto José do Pinho, morro de intensa efervescência musical e berço de várias manifestações populares, como o maracatu, o afoxé e o samba.

É com um cruzamento de identidades que transitam do chão do terreiro ao punk do morro, expressões diferentes de uma mesma força popular que representam Olinda, que o BaianaSystem sobe ao palco mais uma vez em Olinda com o lema “Nossa Cultura em Primeiro Lugar”.

*Com informações da assessoria